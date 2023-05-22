Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Они договорятся. Много раз, даже в современной истории США, было так, что переговоры затягивали до последних дней. Американцам нужно, чтобы эти переговоры финализировались до 1 июня, иначе начнется процесс технического дефолта. Когда по сути деньги есть, но выплачивать их невозможно. Все взрослые люди - мы имеем дело не с Трампом, не с демократическими социалистами, не с популистами-политиками", - сказал Краев.

Он добавил, что речь идет о нормальных лидерах адекватных партий, действительно понимающих, какие у кого интересы.

"Там нет вопроса, что республиканцы стали в позу и не будут ни в коем случае продвигать эти переговоры, то же касается и демократов. Все готовы идти на компромиссы. Это вопрос денег, обещаний для избирателей и нужно просто свести цифры. Сейчас обе стороны поняли, что дефолт для них не вариант, но для того чтобы его избежать нужно бюджет скорректировать. И вопрос как задерживает процесс переговоров, это вопрос цифр", - подытожил эксперт.