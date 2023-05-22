Обе партии в США поняли, что дефолт – это не вариант, - эксперт-международник Краев
Республиканцы и демократы договорятся о повышении лимита государственного долга США во избежание начала дефолта
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
"Они договорятся. Много раз, даже в современной истории США, было так, что переговоры затягивали до последних дней. Американцам нужно, чтобы эти переговоры финализировались до 1 июня, иначе начнется процесс технического дефолта. Когда по сути деньги есть, но выплачивать их невозможно. Все взрослые люди - мы имеем дело не с Трампом, не с демократическими социалистами, не с популистами-политиками", - сказал Краев.
Он добавил, что речь идет о нормальных лидерах адекватных партий, действительно понимающих, какие у кого интересы.
"Там нет вопроса, что республиканцы стали в позу и не будут ни в коем случае продвигать эти переговоры, то же касается и демократов. Все готовы идти на компромиссы. Это вопрос денег, обещаний для избирателей и нужно просто свести цифры. Сейчас обе стороны поняли, что дефолт для них не вариант, но для того чтобы его избежать нужно бюджет скорректировать. И вопрос как задерживает процесс переговоров, это вопрос цифр", - подытожил эксперт.
- В начале мая стало известно , что США приближаются к долговому потолку. Это означает, что США выйдут на цифру максимально допустимого долга по закону и не смогут без законодательных изменений привлекать долговое финансирование. Это произойдет где-то в июне.
- Впоследствии министр финансов США заявила , что неспособность конгресса повысить лимит государственного долга в размере $31,4 трлн нанесет огромный удар по экономике США и ослабит доллар как мировую резервную валюту.
- Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что 1 июня остается "жестким крайним сроком" для повышения лимита государственного долга США, а вероятность того, что правительство соберет достаточно доходов, чтобы отодвинуть эту дату до 15 июня, очень низка.
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