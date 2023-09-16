Обе палаты Конгресса США поддерживают продление финансовой помощи Украине, - Салливан

Об этом он сказал на брифинге, пишет Голос Америки.

"На основе наших консультаций на (Капитолийском, – ред.) холме мы считаем, что обе палаты продолжают поддерживать продолжение финансирования, потому что, откровенно говоря, и республиканцы, и демократы признают, что США не могут в своих собственных личных интересах, не говоря уже о моральных обязательствах, которые у нас есть, оставить Украину в этот критический момент”, - отметил Салливан.

Кроме того, он отметил, что европейские партнеры Украины активизируют поддержку и помощь Украине.

"Мы показываем это Конгрессу, говоря, что это касается не только Соединенных Штатов, это касается США вместе со свободным миром и объединяющимися друзьями свободного мира, чтобы продолжать помогать Украине", - добавил Салливан.

В преддверии следующей встречи министров обороны в формате "Рамштайн", которая запланирована на 19 сентября и встрече президентов Байдена и Зеленского в Вашингтоне 21 сентября, Салливан подтвердил ожидание, что Украина может получить очередной пакет американской военной помощи на следующей неделе.

"Мы постоянно готовим новый военный пакет для Украины. Как вы знаете, мы делаем эти президентские пакеты практически каждые пару недель, и я думаю, вы можете предположить, что будет дальнейшее объявление о дополнительных ресурсах и возможностях, дополнительном оружии, которые будут поступать в Украину , в то время как они продолжают это контрнаступление и защищаются от российских атак, в какой-то момент на следующей неделе", - сказал советник по национальной безопасности США.

Комментируя предстоящее выступление президента Байдена на заседании Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе, советник отметил, что Украина и российская война будут занимать "значительный раздел" в речи.