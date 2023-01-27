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Обзор

Обе армии ждут, кто первым пойдет в наступление: фронтовые итоги недели. Обзор карты боевых действий

Сергей Згурец
27 января, 2023 пятница
23:10
Статьи

Обе армии будут в ожидании, кто первый совершит наступательные действия, потому что наступление – это всегда сложнее. Кто сделает шаг – самая большая интрига ближайших недель. Сейчас поднимаются ставки, потому что ни одна из сторон не знает, какие силы и резервы имеет каждая из сторон

Об этом в военных итогах недели рассказал военный эксперт и ведущий Еспресо Сергей Згурец.

РФ продолжает пытаться окружить Бахмут

Отступление от Соледара было осуществлено после обеспечения впечатления значительной силы противника и ухода ВСУ на подготовленные позиции, откуда мы производим артиллерийское впечатление противника. В целом, эта ситуация представляет собой отражение попыток противника либо охватить Бахмут, либо обеспечить лобовое продвижение на город.

Это врагу не удается, поэтому главный упор на попытку окружения Бахмута по разным направлениям. Это попытка действовать в направлении Красная Гора – Парасковеевка, чтобы обеспечить перерезку одной из трасс для снабжения по линии Бахмут-Северск. Более опасная ситуация – это попытки противника двигаться от Клещиевки на Ивановское, к трассе, соединяющей Бахмут и Константиновку. В зоне Клещиевки – мощные боевые действия, россияне пытаются продвигаться по каналу. Там есть противостояние нашей обороны и этот участок сейчас самый сложный. Там действуют штатные подразделения русской армии. Но за Клищиевкой начинаются высоты и там ВСУ за счет использования артиллерии пытаются не допустить продвижения противника.

В обоих случаях ситуация опасна и там есть потенциально угроза перерезания путей, которые обеспечивают Бахмут. Хотя эти трассы не единственные для обеспечения города. Динамика в городе будет зависеть от сил и средств, которые мы будем иметь здесь и как мы будем удерживать силы россиян, в частности, пытающихся проводить лобовые штурмовые атаки.

Тактика малых групп у россиян и противодействие ВСУ

В Соледаре враг использовал тактику малых подразделений и превосходство в артиллерии. Когда уничтожались наши позиции – логично было отводить войска, потому что нечего защищать. Такая ситуация была и на отдельных участках перед Бахмутом, где тактика малых подразделений подчас давала возможности россиянам протискиваться из-за нашей обороны. Защитники говорят, что ищут варианты противодействия малым группам. Они используют гранатометы и пулеметы и перемалывают эту живую силу. Генштаб говорит, что у нас есть все возможности для удержания Бахмута и последующего уничтожения противника. Это оптимальная возможность – держать оборону, пока есть за что обороняться.

Мы не можем четко знать, какие силы и средства Генштаб имеет, планируя какую-то операцию. Все эти предположения, которые мы делаем – мы делаем на основании ограниченной информации. В любом случае, итоговое решение остается за Генштабом, так как полный объем информации влияет на выбор стратегии, как мы будем сдерживать противника или проводить наступательные действия.

Когда мы говорим о тактике малых групп – может показаться, что малые подразделения лучше продвигаются на защищенную оборону. Количество военных в РФ таково, что эти малые группы продвигаются постоянно. На примере Угледара – за сутки происходит 58 наземных атак. Каждые 25-30 минут одна группа пытается продвинуться, погибает и через несколько минут кто-нибудь лезет еще, чтобы закрепиться на том рубеже, где была предыдущая группа. Речь идет о превосходстве в численности на узких участках фронта, которую враг использует и дальше. Сработает ли это на других участках? Мы понимаем, что мы делаем выводы по этой тактике – нарабатываем средства противодействия и должны учесть ошибки. Когда Зеленский проводит Ставку и говорит о том, что нужно обратить внимание на подготовку командиров – это и есть эхо, в том числе и ошибок на линии фронта, где мы должны сделать выводы и обезопасить себя от имевшихся просчетов.

Юг: Угледар важен для обеих сторон

Южный фронт несколько ожил, но нужно понимать динамику этого процесса. В Запорожье были попытки у противника вести боевые действия - Гуляйполе, Орехов. Было 4 населенных пункта, где враг взводными подразделениями пытался продвинуться, получил достойный ответ и вернулся на стартовые позиции, понеся потери. Динамика никак не изменилась.

Гораздо более сложная ситуация у Угледара. Здесь много составляющих, город важен для нас и для россиян. Для нас - как близость контроля к железнодорожной полосе (10 км до Волновахи), которая позволяет наносить удары по питающей всю группировку. Это также важный плацдарм для возможных наступательных действий и движения на Мариуполь. Россияне пытаются оттеснить нас от Угледара. Там сейчас активны боевые действия. Город важен, чтобы создавать угрозу группировке наших войск в зоне Донецка и создавать предпосылки для блокирования нашего наступления. Сейчас в Угледаре ведутся бои. Сейчас враг, как и под Бахмутом, пытается не только штурмовать Угледар фронтально, но и пытается обходить с двух сторон из-за расширения линии наступления. Там ситуация достаточно непростая. По информации Череватого, было уничтожено 5 танков, 3 БМП, 3 беспилотных комплекса. Там уничтожаются и вертолеты Ка-52. Это самый напряженный участок на этой линии фронта. Часть экспертов говорит о том, что усилия под Угледаром отвлекаются.

Подготовка российского наступления в Луганской области

При этом враг накапливает силы на Севере – Луганщина может стать наибольшим приоритетом в ближайшие 2-3 недели. Туда враг опрокидывает подразделения, которые учатся в Беларуси, там накапливается главная сила противника, чтобы осуществлять возможное наступление в сторону Изюма между реками Оскол и Жеребец. Там формируется коридор, где наступление сверху будет иметь целью – потеснить наши силы к югу. Выйти на Кременную, Сватово и осуществить наступление на Лиман. Таким образом, создать давление на ВСУ и с юга, и с севера. От российских Валуек, где сейчас скапливается значительное количество войск РФ.

Я думаю, что направление Северодонецка и Лисичанска скорее перспективно для нашего наступления. Мы можем использовать Кременную в качестве плацдарма для освобождения всей области. Враг это понимает эти подразделения, которые заходят с севера через Валуйки и усиливают линию обороны в районе Сватово-Кременная. Там сил стало больше. Есть активные действия с нашей стороны, продвижения значительного нет.

Армии ждут, кто первым пойдет в большое наступление

Враг не имеет количественного преимущества ни в одном направлении, чтобы совершать активные наступательные действия. Я думаю, что обе армии будут в ожидании, кто первый совершит наступательные действия, потому что наступление – это всегда сложнее. Это большие потери, демаскация намерений. Обороняющийся имеет определенное преимущество. Кто сделает шаг – самая большая интрига ближайших недель. Сейчас поднимаются ставки, потому что ни одна из сторон не знает, какие силы и резервы есть у каждой из сторон. Перед армией Путина есть политическая задача обеспечить выход на админграницы Луганской и Донецкой области. Это давление может сыграть злую шутку – российская армия будет вынуждена начать боевые действия и мы будем иметь определенную выгоду от первых шагов противника.

Неожиданное наступление из Беларуси – это ИПСО

Вчера была информация якобы о высадке десанта со стороны Беларуси на западе. Такое впечатление, что это элемент ИПСО, чтобы создать панику среди украинцев. Мы имеем это во внимание, что никаких попыток у противника не было. Все эти участки фронта жестко контролируются и слухи являются частью ИПСО. Там 5 дорог, где противник может наступать. Они все под огнем, и заминированы, и перекопаны. Все эти разговоры о неожиданном десанте или наступлении от лукавого.

Новое оружие: западные танки и собственные наработки

Временные показатели поступления танков разные. Факт будущего поступления позволяет нам свободнее чувствовать себя к танкам, которые у нас уже есть. Если мы определенное количество танков потеряем, у нас есть гарантия, что эти потери будут компенсированы. Это означает, что мы можем не ожидать полного пакета, который нам придет. Хотя США нам советуют дождаться всех пакетов военной помощи, идет подготовка подразделений, и только после этого можно готовить мощные контрнаступательные действия.

Сейчас у нас есть заявление Резникова, что новые подразделения будут наполняться и зарубежным оружием, и усиливаться нашими разработками. К ним относится и САУ "Богдана". Чтобы ее производить нужно иметь перенесенные мощности из Краматорска, где производились стволы, другие предприятия. Речь идет о новой кооперации и новой локации для изготовления этой САУ, которая нужна в больших количествах, как и вся артиллерия. Боевая практика САУ станет возможностью усовершенствовать эту систему. Мы должны надеяться не только на помощь наших партнеров, но и развивать собственные образцы вооружения. Мы также должны помнить и о наших Нептунах, Спасан. Эти вещи нам действительно нужны для того, чтобы обладать определенным паритетом с противником в определенных образцах оружия.

Новые системы ПВО выведут борьбу с ракетами на новый уровень

Пока враг использует хоть одну ракету – есть угроза. Вчерашний удар был с использованием Кинжалов – враг пытался уничтожить объект критической инфраструктуры. Ему это не удалось. Иногда и ракеты не могут выполнить задачу, на которую рассчитывает противник. Потенциал РФ по изготовлению ракет уменьшается, но параллельно увеличивается количество комплексов ПВО, которые мы должны получить. Это позволит нам существенно укрепить возможности для борьбы как с беспилотниками, так и с крылатыми ракетами. Также мы сможем начинать борьбу с гиперзвуковыми баллистическими ракетами (Искандер, Кинжал).

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