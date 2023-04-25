Обама поддержал решение Байдена во второй раз баллотироваться в президенты
Бывший глава США Барак Обама публично поддержал объявленное Байденом решение идти на президентские выборы в 2024 году
Об этом он написал в твиттере.
"Горжусь всем, чего Джо Байден и его администрация достигли за последние несколько лет. Он выступил за американский народ — и он продолжит это делать, когда его переизберут", – отметил Обама, комментируя видео Байдена, на котором тот объявил о своем решении.
Барак Обама – 44-й президент США. Возглавил страну 20 января 2009 года, а в ноябре 2012 был избран на второй срок. Сложил полномочия 20 января 2017 года. Первый президент США, являющийся афроамериканцем, демократ.
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