Обама поддержал решение Байдена во второй раз баллотироваться в президенты

Об этом он написал в твиттере.

"Горжусь всем, чего Джо Байден и его администрация достигли за последние несколько лет. Он выступил за американский народ — и он продолжит это делать, когда его переизберут", – отметил Обама, комментируя видео Байдена, на котором тот объявил о своем решении.

Барак Обама – 44-й президент США. Возглавил страну 20 января 2009 года, а в ноябре 2012 был избран на второй срок. Сложил полномочия 20 января 2017 года. Первый президент США, являющийся афроамериканцем, демократ.