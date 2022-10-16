Об этом Обама сказал в подкасте Pod Save America, сообщает The Hill.

По словам экс-президента США, он обеспокоен тем, что линии связи между Белым домом и Кремлем так же слабы, как были уже долгое время.

"Я думаю, что сейчас мы имеем дело с типом российского режима, который на самом деле еще более централизован, еще более изолирован и закрыт. Я думаю, что Путин консолидировал процесс принятия решений до такой степени, какой мы не видели даже в советское время", - сказал Обама.

Он добавил, что даже в некоторые напряженные моменты холодной войны было ощущение, что обе стороны могли взять телефон и работать по дипломатическим каналам, с помощью которых посылали "четкие сигналы".

В то же время Обама отметил, что США находят способы восстановить утратившуюся часть связи и подчеркнул, что линии связи остаются важными.

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