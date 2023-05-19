Обама и еще 499 американцев теперь не въездные в Россию

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

Как сообщается, запрет МИД России был издан в ответ на антироссийские санкции, регулярно вводимые администрацией Джо Байдена.

"В ответ на регулярно вводимые антироссийские санкции администрацией Дж. Байдена, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально коснувшись официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев ", – говорится в заявлении МИД.

В этот список также внесены действующие руководители разных уровней исполнительной власти и члены конгресса, бывшие чиновники Белого дома, а также работники аналитических центров.

В списке, в частности, указана бывшая министр финансов Украины Наталья Яресько и комики Джимми Киммела и Стивен Кольбер.

"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться", - говорится в заявлении.