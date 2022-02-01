Оба ехали на зеленый: в Оболонском районе Киева два автомобиля столкнулись на перекрестке, водителей госпитализировали

Об этом сообщают Вартові. Еспресо.



ДТП произошло на перекрестке улиц Скляренко и Марка Вовчка.

По предварительным данным, Volkswagen двигался со стороны проспекта Степана Бандеры по улице Скляренко, а Hyundai - во встречном направлении.













Как передают Вартові. Еспресо, оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. Сейчас известно, что их обоих госпитализировали с травмами разной степени тяжести.













На месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая обстоятельства инцидента.







