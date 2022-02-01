Оба ехали на зеленый: в Оболонском районе Киева два автомобиля столкнулись на перекрестке, водителей госпитализировали
Во вторник, 1 февраля, в Оболонском районе Киева на перекрестке произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Passat CC и Hyundai i30, в результате инцидента оба водителя получили травмы
Об этом сообщают Вартові. Еспресо.
ДТП произошло на перекрестке улиц Скляренко и Марка Вовчка.
По предварительным данным, Volkswagen двигался со стороны проспекта Степана Бандеры по улице Скляренко, а Hyundai - во встречном направлении.
Как передают Вартові. Еспресо, оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. Сейчас известно, что их обоих госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая обстоятельства инцидента.
- Как сообщалось ранее, во вторник, 1 февраля, в Оболонском районе Киева погиб мужчина в результате падения из окна 10-го этажа дома.
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