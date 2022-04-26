Об успехе 9 мая в России можно забыть, Путин может показать только фейковые достижения, — Маломуж

Об этом говорится в эфире Эспрессо.



Маломуж отметил, что один из сценариев, который может воплотить Россия на 9 мая, это объявление наступательных операций, которые начнутся именно после так называемого Дня победы.

"Россияне могут утверждать, что "момент истины наступает", поэтому с 9 мая, в частности с парада, они якобы начинают наступательные действия, как когда-то шли на фронт под Москвой. Такой сценарий возможен", - сказал генерал.



Также Маломуж добавил, что другим сценарием может быть демонстрация якобы "победы" России и завершения спецоперации.

Напомним, ранее под Москвой состоялась репетиция парада до 9 мая, самолеты сформировали в небе рашистскую свастику.

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