Поэтому нынешняя Украина существенно отличается от того государства, которым оно было до 2014 года.

Территории, оккупированные в начале войны, тоже существенно изменились. Только там направление изменений противоположное – стирание украинской национальной идентичности, русификация, реанимация советских мифов о прошлом. Следовательно, уже сейчас возникает вопрос, что будем делать, чтобы преодолевать эту пропасть после освобождения оккупированных территорий.

Некоторые утверждают, что для сближения нужно будет проводить здесь более "кроткий украинизации", а то и вообще отложить ее. Мол, должны вернуть не только территории, но и людей, а, реализуя нынешнюю гуманитарную политику, окончательно потеряем их.

Это ложный тезис, сформированный под влиянием русской пропаганды. Эти территории попали под оккупацию не потому, что здесь проводилась украинизация, не воспринимаемая местными. А именно потому, что здесь, с обретением независимости не проводилась украинизация, политика преодоления последствий тоталитаризма их тоже практически не коснулась. Крым, Донецкая и Луганская области оставались очень тесно интегрированы в российское информационное и культурное поле даже после 1991 года.

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Именно на этих территориях были наиболее ощутимы последствия столетней русификации, геноцида и репрессий. А потом на них начали наслаивать новейшую российскую гуманитарную политику. С началом оккупации относительно "мягкую" русификацию здесь заменили крайне жесткой, сопровождаемой репрессиями. Все для того, чтобы продемонстрировать: здесь никогда не было ни одной Украины.

Поэтому после того, как на эти территории зайдут Вооруженные силы Украины, а значит, украинская власть, сюда должна вернуться и украинская культура. Как можно скорее и активнее должны быть имплементированы ключевые положения нынешней гуманитарной политики Украины, направленной на укрепление украинской национальной идентичности.

Да, включая декоммунизацию, деколонизацию, языковые квоты, поддержку украинской музыки, книгоиздание и другие, работающие на свободной от России Украине.

Разница в политике на освобожденных территориях должна состоять не в содержании (оно как раз должно быть идентичным), а в ресурсах, направленных на ее реализацию. Особое внимание государства должно проявиться в дополнительном направлении средств. Ведь придется заново заполнять украинскими книгами библиотеки, реконцептуализировать музеи и другие инструменты культурной политики (клубы, театры, молодежные центры).

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И, конечно, именно сюда должен быть направлен дополнительный ценный ресурс страны - люди. Для реукраинизации этих территорий потребуются тысячи новых учителей, библиотекарей, музейщиков. Для того чтобы сюда направить специалистов, нужно будет не только рассказывать им о крайне важной миссии украинской реконкисты (отвоевания), к которой они могут приобщиться, но и создавать для них лучшие социальные и материальные условия для жизни и самореализации.

Только таким образом, после деоккупации мы сможем вернуть не только территории, но и людей. И главное – сделать невозможным возвращение сюда России.

Реинтеграция временно оккупированных территорий – это их реукраинизация.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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