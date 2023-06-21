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Война с Россией: хроника
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OPINION

Об украинской реконкисте

Владимир Вятрович
21 июня, 2023 среда
10:01
Мнение

С началом войны с Россией Украина активно укрепляет национальную идентичность. Выросла государственная поддержка украинского языка, культуры, формируются общие взгляды на наше прошлое

Поэтому нынешняя Украина существенно отличается от того государства, которым оно было до 2014 года.

Территории, оккупированные в начале войны, тоже существенно изменились. Только там направление изменений противоположное – стирание украинской национальной идентичности, русификация, реанимация советских мифов о прошлом. Следовательно, уже сейчас возникает вопрос, что будем делать, чтобы преодолевать эту пропасть после освобождения оккупированных территорий.

Некоторые утверждают, что для сближения нужно будет проводить здесь более "кроткий украинизации", а то и вообще отложить ее. Мол, должны вернуть не только территории, но и людей, а, реализуя нынешнюю гуманитарную политику, окончательно потеряем их.

Это ложный тезис, сформированный под влиянием русской пропаганды. Эти территории попали под оккупацию не потому, что здесь проводилась украинизация, не воспринимаемая местными. А именно потому, что здесь, с обретением независимости не проводилась украинизация, политика преодоления последствий тоталитаризма их тоже практически не коснулась. Крым, Донецкая и Луганская области оставались очень тесно интегрированы в российское информационное и культурное поле даже после 1991 года.

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Именно на этих территориях были наиболее ощутимы последствия столетней русификации, геноцида и репрессий. А потом на них начали наслаивать новейшую российскую гуманитарную политику. С началом оккупации относительно "мягкую" русификацию здесь заменили крайне жесткой, сопровождаемой репрессиями. Все для того, чтобы продемонстрировать: здесь никогда не было ни одной Украины.

Поэтому после того, как на эти территории зайдут Вооруженные силы Украины, а значит, украинская власть, сюда должна вернуться и украинская культура. Как можно скорее и активнее должны быть имплементированы ключевые положения нынешней гуманитарной политики Украины, направленной на укрепление украинской национальной идентичности.

Да, включая декоммунизацию, деколонизацию, языковые квоты, поддержку украинской музыки, книгоиздание и другие, работающие на свободной от России Украине.

Разница в политике на освобожденных территориях должна состоять не в содержании (оно как раз должно быть идентичным), а в ресурсах, направленных на ее реализацию. Особое внимание государства должно проявиться в дополнительном направлении средств. Ведь придется заново заполнять украинскими книгами библиотеки, реконцептуализировать музеи и другие инструменты культурной политики (клубы, театры, молодежные центры).

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И, конечно, именно сюда должен быть направлен дополнительный ценный ресурс страны - люди. Для реукраинизации этих территорий потребуются тысячи новых учителей, библиотекарей, музейщиков. Для того чтобы сюда направить специалистов, нужно будет не только рассказывать им о крайне важной миссии украинской реконкисты (отвоевания), к которой они могут приобщиться, но и создавать для них лучшие социальные и материальные условия для жизни и самореализации.

Только таким образом, после деоккупации мы сможем вернуть не только территории, но и людей. И главное – сделать невозможным возвращение сюда России.

Реинтеграция временно оккупированных территорий – это их реукраинизация.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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