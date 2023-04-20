Об украинском зерне, экономических просчетах и выборах в Польше
Есть признаки того, что запрет на ввоз украинской агропродукции в Польшу, Венгрию и Словакию скоро будет смягчен. В Еврокомиссии чиновники уже обсуждают возможные варианты. Украина и Польша договорились об условиях транзита украинского зерна по территории нашего западного соседа
Благодаря этому украинский агросектор не пострадает слишком сильно. Это очень важно, ведь именно он поддерживает живучесть нашей экономики во время широкомасштабной войны.
Будем также надеяться, что в мае продлят еще один год "таможенный безвиз", который Европейский Союз ввел год назад. Хотя в Польше и других странах оппозиционные политики продолжают заявлять, что это решение было ошибочным и пошлины нужно ввести снова.
Осенью в Польше и Словакии пройдут парламентские выборы, так что такие голоса будут звучать часто и громко, влияя на государственную политику. А также будут сказываться на переговорах по вступлению Украины в ЕС, которые не будут ни легкими, ни приятными. Мы можем быть уверены, что каждый из наших западных соседей будет жестко отстаивать интересы своих экономик, в частности, сельского хозяйства. .
Истинные цифры
Следовательно, должны констатировать окончание "медового года" в отношениях с нашими союзниками, которые оказали и продолжают оказывать нам большую помощь. За нее мы глубоко благодарны. Однако из кризиса, возникшего после субботнего решения польского правительства, должны сделать правильные выводы. Должны проявить максимальную честность и откровенность, требуя этого и от наших партнеров.
Кризис в сельском хозяйстве Польши вызван не наличием украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. К нему привели просчеты польского правительства и польских фермеров, а не "армагеддон" от наплыва украинской агропродукции.
Марек Савицкий, бывший польский министр сельского хозяйства и один из лидеров оппозиционной Польской народной партии (он противник "таможенного безвиза"), заявил, что перед жатвой этого года нужно вывезти из страны 7-9 млн. тонн зерна. Польские медиа, вслед за лидерами протеста фермеров, сообщают, что на складах и хранилищах хранится 4 млн. тонн украинского зерна.
Но это неправда. Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, приводит другие объемы: Украина за год продала Польше 700 тыс. тонн пшеницы и около 1 млн тонн кукурузы. И констатирует: "Это совсем не те цифры, которые отражаются на стратегических показателях и вредят реализации собственного зерна"
Как продать и вывезти польское зерно
Реализации собственного зерна (4-9 млн. тонн) полякам вредят три проблемы: низкая цена, малая пропускная способность польских портов и отсутствие площадок для экспорта. В преддверии жатвы вице-премьер и министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик (с должности его сняли в начале апреля) посоветовал фермерам не продавать зерно, потому что весной его цена вырастет. Его послушали и выращенную продукцию не продали, но цена сильно упала, и фермеры остались с миллионами тонн зерна.
Спасая ситуацию в сельском хозяйстве и свои избирательные шансы среди жителей сел, правящая партия "Право и Справедливость" ввела эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и обещала купить зерно от польских фермеров. Финансовую помощь обещал также Евросоюз.
Но зерна некому продать и никак вывезти. И поэтому Савицкий предложил, чтобы польское зерно выкупил ЕС и в рамках гуманитарной миссии передал странам Африки и Ближнего Востока. Так ли будет решение Брюсселя? Посмотрим, но еще раз необходимо отметить, что речь идет о сбыте не украинского, а польского зерна.
Украинскому зерну нужны надежные условия транзита в пункты назначения, потому что со сбытом, к счастью, больше нет проблем. При этом транспорт не бесплатный, за него оплачиваются приемлемые деньги, на чем зарабатывают также и польские перевозчики.
Так же за покупкой украинского зерна стоит экономический расчет, а не волюнтаристское решение ЕС о "таможенном безвизе". Наши производители завоевали мировые рынки после начала российско-украинской войны в 2014 году благодаря высокому качеству своей продукции и конкурентным ценам
Нарушены все соглашения
И поэтому меня особенно возмущает использование в кампании помощи польским фермерам устрашения польского общества завозом большого количества "технического зерна" из Украины. С ерундой о якобы его добавлении в муку, что из-за содержания запрещенных пестицидов "травит поляков".
Ведь никто не знает, сколько этого зерна завезено и вообще ли оно использовалось при выпекании хлеба. Но сплетня начала жить своей жизнью, омрачая, казалось бы, образцовые украинско-польские отношения.
Другие украинские продукты (фрукты, в том числе замороженные, мед и т.п.) конкурируют на очень требовательном и сильно зарегулированном рынке Евросоюза. Следует учитывать, что вся продукция фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции в странах ЕС различным образом дотируется из бюджета организации.
Об этом нужно постоянно напоминать: эмбарго на импорт украинской агропродукции нарушило международные соглашения (в рамках Всемирной торговой организации), внутреннее законодательство ЕС и соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Сделано это без уведомления и веских причин.
Дело об "украинском зерне" - это только повод, а не настоящая причина кризиса с польским зерном и агропродукцией.
В заключение хочу обратиться к польским друзьям, которых у меня множество — как во власти, так и в оппозиции. Не используйте нечестные методы решения проблем собственной экономики и сельского хозяйства. Поляки и Польша пленили сердца украинцев и удивили мир беспрецедентной поддержкой Украины после 24 февраля 2022 года. И не стоит разрушать это достижение для временной политической и электоральной выгоды.
А польским фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции желаю скорейшего завершения нынешнего кризиса.
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