Благодаря этому украинский агросектор не пострадает слишком сильно. Это очень важно, ведь именно он поддерживает живучесть нашей экономики во время широкомасштабной войны.

Будем также надеяться, что в мае продлят еще один год "таможенный безвиз", который Европейский Союз ввел год назад. Хотя в Польше и других странах оппозиционные политики продолжают заявлять, что это решение было ошибочным и пошлины нужно ввести снова.

Осенью в Польше и Словакии пройдут парламентские выборы, так что такие голоса будут звучать часто и громко, влияя на государственную политику. А также будут сказываться на переговорах по вступлению Украины в ЕС, которые не будут ни легкими, ни приятными. Мы можем быть уверены, что каждый из наших западных соседей будет жестко отстаивать интересы своих экономик, в частности, сельского хозяйства. .

Истинные цифры

Следовательно, должны констатировать окончание "медового года" в отношениях с нашими союзниками, которые оказали и продолжают оказывать нам большую помощь. За нее мы глубоко благодарны. Однако из кризиса, возникшего после субботнего решения польского правительства, должны сделать правильные выводы. Должны проявить максимальную честность и откровенность, требуя этого и от наших партнеров.

Кризис в сельском хозяйстве Польши вызван не наличием украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. К нему привели просчеты польского правительства и польских фермеров, а не "армагеддон" от наплыва украинской агропродукции.

Марек Савицкий, бывший польский министр сельского хозяйства и один из лидеров оппозиционной Польской народной партии (он противник "таможенного безвиза"), заявил, что перед жатвой этого года нужно вывезти из страны 7-9 млн. тонн зерна. Польские медиа, вслед за лидерами протеста фермеров, сообщают, что на складах и хранилищах хранится 4 млн. тонн украинского зерна.

Но это неправда. Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, приводит другие объемы: Украина за год продала Польше 700 тыс. тонн пшеницы и около 1 млн тонн кукурузы. И констатирует: "Это совсем не те цифры, которые отражаются на стратегических показателях и вредят реализации собственного зерна"

Как продать и вывезти польское зерно

Реализации собственного зерна (4-9 млн. тонн) полякам вредят три проблемы: низкая цена, малая пропускная способность польских портов и отсутствие площадок для экспорта. В преддверии жатвы вице-премьер и министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик (с должности его сняли в начале апреля) посоветовал фермерам не продавать зерно, потому что весной его цена вырастет. Его послушали и выращенную продукцию не продали, но цена сильно упала, и фермеры остались с миллионами тонн зерна.

Спасая ситуацию в сельском хозяйстве и свои избирательные шансы среди жителей сел, правящая партия "Право и Справедливость" ввела эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и обещала купить зерно от польских фермеров. Финансовую помощь обещал также Евросоюз.

Но зерна некому продать и никак вывезти. И поэтому Савицкий предложил, чтобы польское зерно выкупил ЕС и в рамках гуманитарной миссии передал странам Африки и Ближнего Востока. Так ли будет решение Брюсселя? Посмотрим, но еще раз необходимо отметить, что речь идет о сбыте не украинского, а польского зерна.

Украинскому зерну нужны надежные условия транзита в пункты назначения, потому что со сбытом, к счастью, больше нет проблем. При этом транспорт не бесплатный, за него оплачиваются приемлемые деньги, на чем зарабатывают также и польские перевозчики.

Так же за покупкой украинского зерна стоит экономический расчет, а не волюнтаристское решение ЕС о "таможенном безвизе". Наши производители завоевали мировые рынки после начала российско-украинской войны в 2014 году благодаря высокому качеству своей продукции и конкурентным ценам

Нарушены все соглашения

И поэтому меня особенно возмущает использование в кампании помощи польским фермерам устрашения польского общества завозом большого количества "технического зерна" из Украины. С ерундой о якобы его добавлении в муку, что из-за содержания запрещенных пестицидов "травит поляков".

Ведь никто не знает, сколько этого зерна завезено и вообще ли оно использовалось при выпекании хлеба. Но сплетня начала жить своей жизнью, омрачая, казалось бы, образцовые украинско-польские отношения.

Другие украинские продукты (фрукты, в том числе замороженные, мед и т.п.) конкурируют на очень требовательном и сильно зарегулированном рынке Евросоюза. Следует учитывать, что вся продукция фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции в странах ЕС различным образом дотируется из бюджета организации.

Об этом нужно постоянно напоминать: эмбарго на импорт украинской агропродукции нарушило международные соглашения (в рамках Всемирной торговой организации), внутреннее законодательство ЕС и соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Сделано это без уведомления и веских причин.

Дело об "украинском зерне" - это только повод, а не настоящая причина кризиса с польским зерном и агропродукцией.

В заключение хочу обратиться к польским друзьям, которых у меня множество — как во власти, так и в оппозиции. Не используйте нечестные методы решения проблем собственной экономики и сельского хозяйства. Поляки и Польша пленили сердца украинцев и удивили мир беспрецедентной поддержкой Украины после 24 февраля 2022 года. И не стоит разрушать это достижение для временной политической и электоральной выгоды.

А польским фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции желаю скорейшего завершения нынешнего кризиса.