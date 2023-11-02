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OPINION

Об украинском "налоговом аде"

Игорь Дядюра
2 ноября, 2023 четверг
08:03
Мнение

Украина в рейтинге "налогового ада" поднялась с пятого места на четвертое

Налоговый климат у нас – райский. Это все знают. И жалоб нет на налоговую вообще весь последний месяц.

Еще немного усилий, совсем немного осталось. Блокировать накладные, чихать на решения судов, брать взяток побольше, вот это все окучивание маленьких "платишь штуку и мы тебя не видим вообще", проверки номеров марок на коктейльных чеках...

Никаких презумпций невиновности, все вокруг — махинаторы, теневики и вообще подонки, не повезло с населением, ужас сплошной, даже в Лондон с любимым человеком за шубой не съездить...

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Не останавливайте фантазию, прошу, дорогие (и на 43% дороже следующего года) контрольный орган и его "руководящая и направляющая сила". Больше ада.

Залезайте уже в тройку "лучших". Самых адских. Верю в ваши способности.

Пока с каждой сцены, экрана, текста будут нестись рассказы о "восстановлении", "развитии", "удвоении и утроении ВВП" и прочей лепоте — не теряйте время.

Рейтинг податкового пекла

Фото: Facebook Игоря Дядюры

Источник

Об авторе. Игорь Дядюра, заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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