Об украинском "налоговом аде"
Украина в рейтинге "налогового ада" поднялась с пятого места на четвертое
Налоговый климат у нас – райский. Это все знают. И жалоб нет на налоговую вообще весь последний месяц.
Еще немного усилий, совсем немного осталось. Блокировать накладные, чихать на решения судов, брать взяток побольше, вот это все окучивание маленьких "платишь штуку и мы тебя не видим вообще", проверки номеров марок на коктейльных чеках...
Никаких презумпций невиновности, все вокруг — махинаторы, теневики и вообще подонки, не повезло с населением, ужас сплошной, даже в Лондон с любимым человеком за шубой не съездить...
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Не останавливайте фантазию, прошу, дорогие (и на 43% дороже следующего года) контрольный орган и его "руководящая и направляющая сила". Больше ада.
Залезайте уже в тройку "лучших". Самых адских. Верю в ваши способности.
Пока с каждой сцены, экрана, текста будут нестись рассказы о "восстановлении", "развитии", "удвоении и утроении ВВП" и прочей лепоте — не теряйте время.
Фото: Facebook Игоря ДядюрыИсточник
Об авторе. Игорь Дядюра, заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
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