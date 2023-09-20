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OPINION

Об украинско-польских отношениях

20 сентября, 2023 среда
08:33
Мнение Николай Княжицкий

Буду писать еще об этом. Пока краткие рефлексии. Мы не должны ни в кого безгранично влюбляться и постоянно разочаровываться. Ни во внутренней политике, ни во внешней

Политики меняются как настроения в обществе. И политики являются частью или отражением разных слоев собственного общества. В Украине тоже да. Что такое Украина для поляка, американца или российского агрессора? Это Кравчук или Кучма? Ющенко или Янукович? Порошенко или Зеленский?

Америка это Трамп или Байден? Да и Польша это Качиньский или Дуда, или Туск? Иногда улучшение или ухудшение отношений зависит от успехов и провалов нашей дипломатии, иногда при всех наших талантах эти отношения больше зависят от внутренней ситуации в других странах. В таких ситуациях роль дипломатии еще более ответственна.

Демократический польский президент Комаровский вместе охотился и обнимался с Януковичем, раздражая наше проукраинское сообщество не потому, что уважал его, а потому что заботился об интересах Польши. Именно поэтому достаточно авторитарный, но прагматичный и талантливый политик Эрдоган говорит, что Путину можно доверять, общается с ним, но поддерживает Украину оружием и другими способами.

Многие люди часто смотрят на Польшу, как когда-то смотрели на Россию. Словно на старшего брата-спасителя. Такие люди сейчас, когда мы конфликтуем из-за экспорта украинского зерна в Польшу, во всем обвиняют украинские власти. Я должен поддержать такой подход, как оппозиционный политик. Я действительно считаю, что власть в наших отношениях с западным союзником допустила многие ошибки. Но не это послужило причиной конфликта.

Причины в Польше и польской внутренней политической ситуации. Решение Польши сейчас ошибочно, потому что нарушает регуляции ЕС, ставит под сомнение нашу евроинтеграцию, которая выгодна не только украинцам, но и полякам.

Решение Польши бьет и по нашему оборонному бюджету. Ведь международная финансовая поддержка может тратиться только на социальные программы. Наш оборонный бюджет формируется налогами, значительную часть которых платят экспортеры.
Польский Сейм уже когда-то в истории кричал "Не позвалям", когда не ратифицировал Гадячскую унию, подписанную Гетманом Выговским. Чем это закончилось и для Украины и для Польши? Победа России.

Наша ошибка в том, что к разрешению ситуации в Польше не были подключены ни украинская оппозиция, ни представители нашего гражданского общества. Концепция строить отношения только на отношениях между президентами легко разрушается и из самой крепкой превращается в самую слабую.

Еще позавчера Зеленский и Дуда были лучшими друзьями, а вчера отменили встречу на Генассамблее ООН.
Ранее офис фактически блокировал межпарламентское сотрудничество и визиты парламентариев в Польшу. Теперь вся ответственность за провал дипломатии на польском направлении будет ложиться исключительно на президента.

Это та же ошибка, которую мы уже наблюдали в отношении власти к результатам социологических исследований. Люди считают президента ответственным за высокий уровень коррупции. Очевидно, такая концентрация власти в руках одного человека не только позволяет приписывать себе успехи, но и возлагает ответственность за провалы.

Одно даже величайшее лицо не имеет возможности решать проблемы страны, а тем более в состоянии войны. Именно поэтому необходимо объединять сейчас власть, оппозицию и гражданское общество для совместного преодоления кризиса из-за агрессии, а не укреплять единоличную власть и накапливать ошибки.

Любые отношения и между людьми, и между странами – это не только эмоциональная дружба, но и ответственный труд.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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