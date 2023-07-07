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OPINION

Об Украине без Украины шепотом и вслух

Игорь Гулик
7 июля, 2023 пятница
20:05
Мнение

Казалось бы, все давно забыли о временах, когда кто-то решал за нас за нашими спинами. И вот опять…

Сообщают о тайных переговорах американских отставных деятелей с россиянами, в том числе с подсанкционным Лавровым — потенциальным ответчиком в Международном уголовном суде. Официальный Вашингтон, конечно, опровергает свою причастность, мол, говорить никому не запрещено. Но не думаю, что европейский эксперт Чарльз Купчан или русовед Томас Грэм, а особенно еще действующий президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас действовали на свой страх и риск, не проконсультировавшись прежде с чиновниками Белого дома.

В конце концов вопрос не в том, что кто-то с кем-то о чем-то говорит. Вопрос, как обычно, в плоскости морали. Реальная политика, конечно, далека от пафосных деклараций, однако проводить консультации с военными преступниками или теми, кто спонсирует террористический путинский режим, мне кажется, недопустимо.

Хотя исходя из актуальных трендов, американцы вынуждены искать любую возможность для реализации мертворожденной концепции завершения российско-украинской войны. Она состоит в том, чтобы обеспечить победу Украины и одновременно предотвратить распад Российской Федерации. Я понимаю глубину "беспокойства", инфицировавшего вашингтонскую администрацию из-за потенциальной ситуации, когда на территориях ядерного государства возникнет черт знает что, когда там будут бушевать войны всех со всеми.

А что там с ленд-лизом?

Но, во-первых, не думаю, что в США не найдется инструментов для того, чтобы нивелировать потенциальные ядерные риски, тем более вдали от собственных границ. Во-вторых, коллапс империи – безальтернативен, потому что уже сейчас видим хаотичные движения отдельных политических, военных, бизнес-сред, региональных элит, реальную неуправляемость монстром, где вот так, сгоряча, могут устраивать марш-броски на Москву. А, в-третьих, кому-кому как не сегодняшнему хозяину Белого дома знать, что готовить "котлеты по-киевски" - дело филистеров и уж точно не лидеров... А Байдену таки расходится на том, чтобы не быть первым и удержать реноме лидера, до сих пор считавшееся почти железобетонным.

Кстати, мне кажется, что кулуарные и закулисные танцы американской администрации отчасти спровоцированы именно желанием дедушки Джо быть первым во всем. Эксперты уже заметили определенные трения между Вашингтоном и Лондоном, которые, в частности, отразились на выборе кандидатуры будущего генсека НАТО.

Америка видит в Великобритании реального соперника на европейском поприще, а радикальные движения Даунинг-стрит в деле поддержки Украины (в частности, в "самолетной  коалиции" или предоставлении дальнобойного оружия) без согласования с Белым домом раздражают местных жителей.

"Большая битва" за Европу (и Украину), которая разворачивается во властных офисах крупнейших мировых сил, привела и к формализации членства Киева в НАТО. Понимаю, что в Вильнюсе Киев не получит приглашение в Альянс, понимаю, что очередное право на гарантии безопасности, несмотря на двусторонние соглашения, подписанные с отдельными членами блока, вряд ли будут отвечать нашим амбициям.

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Но в последние дни прозвучала интересная версия, что эти двусторонние соглашения могут финализироваться неожиданностью: США в Вильнюсе могут предоставить Украине статус особого союзника вне НАТО.

Ясно, что Киеву будет не с руки отказаться от этого предложения, учитывая категоричные заявления Байдена о том, что Украина не готова стать членом Альянса. Тем более, имея пример опыта Израиля, Тайваня, Японии, которые безопасно и экономично пользуются таким форматом отношений. Вашингтон же таким образом найдет аргумент на постоянные российские сетования про "НАТО у ворот".

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Но есть несколько очень неоднозначных нюансов. Хотя статус особого союзника не запрещает участия той или иной страны в оборонных союзах или коалициях (например, Бразилии этот статус не мешает быть в БРИКС), но для Украины, кажется, он станет шлагбаумом для натовских перспектив. По крайней мере, я так думаю. Думаю также, что подобные проблемы возникнут и с будущим членством Украины в ЕС, поскольку – дружба дружбой, но конкуренция Штатов и Союза присутствует. К тому же до сих пор ни одно европейское государство не получало статуса особого союзника США — страны Латинской Америки, несколько африканских, Ближний и Дальний восток, Индонезия, Австралия…

Что ж, через неделю узнаем больше.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

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