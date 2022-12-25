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OPINION

Об "отравлении историей", российском "Мемориале" и Сандармохе

Владимир Гевко
25 декабря, 2022 воскресенье
10:05
Мнение

Участники "Мемориала" были инициаторами поиска расстрелянных жертв Соловецкой тюрьмы в 1997 году и нашли урочище Сандармох

Почитал немного о российском обществе "Мемориал", которому в этом году вместе с украинцами и белорусами вручили Нобелевскую премию мира и считаю, что у них есть все основания его получить.

Оказывается, именно участники "Мемориала" были инициаторами поиска расстрелянных жертв Соловецкой тюрьмы в 1997 году и нашли урочище Сандармох. Они начали раскопки и исследования и обратились в СБУ, поняв, что там много украинцев. Таким образом, обнаружили правду и помогли идентифицировать наше "Расстрелянное возрождение".

За это и пострадали. В 2014 году один из главных участников раскопок Дмитриев на ежегодной поминальной встрече, которая в том году по известным причинам была уже без обязательной украинской делегации, обвинил власти России в нападении на Украину и аннексии Крыма. В следующем году попытался повторить, но его прервали. А в 2016 году по анонимному доносу обвинили в изготовлении детской порнографии, шесть лет мусолили и в 2022 году впаяли 15 лет. Знакомая практика по истории украинских диссидентов, правда?

Именно участники "Мемориала" были инициаторами поиска расстрелянных жертв Соловецкой тюрьмы в 1997 году и нашли урочище Сандармох. Они начали раскопки и исследования и обратились в СБУ, поняв, что там много украинцев. Таким образом, обнаружив правду и помог идентифицировать наше "Расстрелянное возрождение".

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Даже при обнаружении правды о Сандармох они действительно заслуживают Нобелевки. Ибо этот циничный расстрел очень сильно повлиял на украинское осознание того, чем именно был СССР и его правопреемница Российская Федерация и помог дистанцироваться еще больше от них в мировоззренческом и геополитическом планах.

Кстати, Россия едва ли не единственная страна из всех советских республик, которая положительно отзывается о бывшей советской "тюрьме народов" и даже активно пытается ее восстановить. И в этом большая проблема и ирония, потому что россияне как нация тоже немало пострадали от сталинских чисток и красного террора. В том же Сандармохе, кажется, россиян было расстреляно втрое больше, чем украинцев. А еще финнов и множество других национальностей. Странно наблюдать, как они восхваляют Сталина, который расстреливал их врачей, профессоров, художников, литераторов и мешавших ему военных.

Современные россияне отравлены фальшивой историей. Которую им переписали в упрощенном и извращенном виде и натащили в голову из-за пропаганды. И теперь их Великая Атечественная существует отдельно от Второй мировой, как сферический конь в вакууме

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Есть такой термин "отравление историей". Так вот современные россияне отравлены ложной историей. Которую им переписали в упрощенном и извращенном виде и натащили в голову из-за пропаганды. И теперь их Великая Атечественная существует отдельно от Второй мировой, как сферический конь в вакууме.

И даже здесь удивительно, как брежневскую попсовую идеологическую идею праздновать День победы как способ сплачивать советских граждан они сумели раскрутить до уровня "пабедосия" и сделали из него на оружие против Украины. Не только танки, но и идеология этой войны была расконсервирована из советского резерва. Просто "нацистами" назначили нас, украинцев. Думаю, что от такого поворота событий даже Брежнев бы подофигел.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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