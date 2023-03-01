Об отчаянии российских элит
Озвученное Путиным начинает непроизвольно обдумываться аудиторией, входит в "окно Овертона" как допустимое, а тогда как единственно возможное
Российские элиты полностью дезориентированы — потому что это абсурд и нонсенс, чтобы Путин публично заговорил о перспективах расчленения России, причем в деталях, как об объективной реальности.
Вот вы можете представить Байдена, публично говорящего об обеспокоенности перспективами обособления Техаса и его переходе под контроль Мексики? Или (ближе к Путину) Брежневу, размышляющему об обособлении Приморья Китаем? Представить Си, что выражает обеспокоенность возможностью распределения Китая между Индией, Японией и Монголией, и "такой этнос как китайцы не сохранится — будут хань, хуэйцзу какие-нибудь, бай"? Нонсенс.
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И отдельный момент: о перспективах расчленения заговорил не Соловьев какой-нибудь, даже не Песков или алкаш Медведев. Президент России сознательно (ну, во всяком случае, был в сознании) задал обществу вполне конкретный вектор развития событий: мол, готовьтесь, недолго вам осталось быть гражданами РФ. Скоро будете гражданами Московии, стран Идель-Урала...
О перспективах расчленения заговорил не Соловьев какой-нибудь, даже не Песков или алкаш Медведев. Президент России сознательно (ну, во всяком случае, был в сознании) задал обществу вполне конкретный вектор развития событий: мол, готовьтесь, недолго вам осталось быть гражданами РФ
Это очевидный недостаток: нельзя публично формулировать, придавать конкретные черты событиям, наступление которых нежелательно. Ибо все озвученное начинает непроизвольно обдумываться аудиторией, входит в "окно Овертона" как допустимое, а позже как единственно возможное. Это та причина, почему мы всеми силами опираемся на обсуждение возможных территориальных уступок в обмен на мир: сначала обсуждение легитимирует само предложение, тогда его начнут обдумывать в обществе, а потом потеря части территории станет вполне приемлемой.
Однако сам факт, что это озвучил именно Путин... Это млм составляющая сценария "я устал, я ухожу" - в смысле, "после меня хоть потоп - я не против демонтажа РФ потом". Или... Это не Путин? В смысле, не тот Путин
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Но ошибка слишком очевидна и примитивна для политика, более 20 лет держащего в кулаке элиты огромного государства и интригующего на международной арене (до влезания в войну с Украиной даже успешно). Следовательно, это не ошибка? Кому-то необходимо было озвучить для начала неофициально перспективы демонтажа РФ как реальные и конкретизированные "на земле"? То есть такие, которые внимательно рассматривают российские элиты и уже анализируют вероятные результаты?
Однако сам факт, что это озвучил именно Путин... Или это составляющая сценария "я устал, я ухожу" - в смысле, "после меня хоть потоп - я не против демонтажа РФ потом". Или... Это не Путин? В смысле, не тот Путин. Все же это "раскассировать" из лексикона начала 20 века, несвойственные жесты, слишком активная нетипичная мимика, обсценная лексика — это все несвойственно тому Путину, которого мир знает из других интервью. То есть, это может быть исполнитель-рупор определенной части русских элит?
Удивительно все это, очень странно, нетипично и абсурдно.
Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог
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