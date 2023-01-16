Об оппонентах Бандеры и социологию
С каждым следующим годом взросления украинской нации положительное отношение к Бандере и ОУН-УПА росло
Важный нюанс в дискуссии о Бандере и ОУН-УПА.
С каждым следующим годом взросления украинской нации положительное отношение к Бандере и ОУН-УПА росло. После 24 февраля 2022 года наблюдаем мощный скачок этого показателя. Считаю это здоровой реакцией украинцев на реальность.
Теперь о цифрах. По данным группы "Рейтинг", если в 2012 году положительно к Бандере относилось 22% граждан государства, то в апреле 2022 года таких стало 74%.
Если в 2012 году только 24% граждан признавали ОУН-УПА участниками борьбы за независимость Украины, то в 2022 году таковых стало 83%.
Если в 2012 году положительно к Бандере относилось 22% граждан государства, то в апреле 2022 года таких стало 74%. Если в 2012 году только 24% граждан признавали ОУН-УПА участниками борьбы за независимость Украины, то в 2022 году таковых стало 83%
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О комментариях иностранным СМИ относительно ошибок Бандеры ответ будет однозначным. Когда нация и государство борются за свое существование, рассуждать о наших ошибках наружу однозначная глупость. Если сильно хочется на весь мир прорефлексировать наши проступки перед другими, делайте это, когда Украина победит и обезопасит себя на долгие века. Это если сильно хочется, конечно. Сейчас точно не время.
А еще следует помнить о ленинском понятии "полезные идиоты".
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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