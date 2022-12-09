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OPINION

Об операции "Гнев Божий" в украинском исполнении

Евгений Магда
9 декабря, 2022 пятница
14:02
Мнение

Даже после завершения войны с Россией мы не узнаем наверняка, кто наказал рашистов, которые непрошенными пришли на нашу землю

В Украине любят вспоминать операцию МОССАД "Гнев Божий". Действительно, она была эффектной, но продолжительной: более 20 лет работники израильских спецслужб с помощью еврейской диаспоры находили и уничтожали причастных к террористическому акту против израильской команды по тяжелой атлетике во время Олимпиады в Мюнхене в сентябре 1972 года.

С начала "Гнева Божьего" прошло уже 50 лет, и здесь следует обратить внимание на несколько интересных моментов. В частности, идеолог совершения теракта Абу Дауд не просто умер своей смертью, но и успел в 90-х годах побывать на оккупированных Израилем землях Палестины. Это я к тому, что недостаточно сказать "Отправляйте мальчиков", как это сделала Голда Меир, но и нужно иметь влиятельную машину для реализации этих планов. Только в течение 9 месяцев после начала операции сотрудники МОССАД уничтожили 13 из 17 фигурантов своего списка. Интересно и то, что один из его фигурантов Джамаль аль-Гаши до сих пор живет в одной из африканских стран.

С высокой долей вероятности можно утверждать, что несколько десятков покушений на коллаборантов на оккупированных территориях нашего государства стали результатом работы спецслужб

Не только Израиль, но и большинство спецслужб в современном мире не признают собственного участия в операциях по внесудебному уничтожению своих противников, однако подобные шаги предпринимали и США, и Великобритания, и Франция. Россия, уничтожившая лидеров сопротивления в Ичкерии, хвасталась этим лишь потому, что ее действия были направлены для внутреннего потребителя. В цивилизованном мире не принято демонстрировать причастность к смерти своих оппонентов.

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Украинские спецслужбы, в частности, СБУ, не подтверждает официально собственной причастности к многочисленным результативным покушениям на коллаборантов с украинскими паспортами. Однако обстоятельства смерти Кирилла Стремоусова так и остались малоизвестными, российские медиа о ней пишут не очень охотно, а ФСБ быстро эвакуировала (и, вероятно, уничтожила) остатки его бронированного Lexus. Однако с высокой долей вероятности можно утверждать, что несколько десятков покушений на коллаборантов на оккупированных территориях нашего государства стали результатом работы спецслужб. Персонажи, перешедшие на сторону врага, становятся мишенью, и, как правило, хорошо это понимают. Реанимированный, но не уверенный в себе Сальдо, постоянно окруженный охраной Пушилин и Пасечник, нервный Балицкий прекрасно понимают собственную одноразовость, однако уже ничего не могут поделать с собственной судьбой.

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Напомню, что неожиданные и громкие смерти российских коллаборантов происходили и до февраля 2022 года. Посещение руководителем так называемой ДНР Захарченко ресторанчика в Донецке, поездка в лифте в офис батальона "Спарта" его командира Павлова-"Моторолы" или взрыв, унесший жизни "сомалийца" Толстых-"Гиви" — звенья одной цепи, за которым стоит работа украинских спецслужб. И об этом необходимо помнить рашистским командирам, отдающим преступные приказы своим подчиненным. Укрыться даже после завершения войны на территории России будет непросто: тамошняя украинская диаспора (и не только она) сможет проявить себя.

Даже после завершения войны с Россией мы не узнаем наверняка, кто наказал рашистов, которые непрошенными пришли на нашу землю.

Военно-морские эксперты отмечают, как трусливо российский Черноморский флот ведет себя в последние месяцы. Причина проста и очевидна: 29 октября 2022 года в Севастополе несколько морских дронов со взрывчаткой атаковали стоянку ЧФ, повредив тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров", после потопления ракетного крейсера "Москва" взял на себя функции флагмана Черноморского флота. Кстати, взрыв на Керченском мосту, являющийся любимым инфраструктурным объектом Путина, был не случайной "вспышкой", а целенаправленной операцией СБУ.

Позволю себе непопулярное предположение: даже после завершения войны с Россией мы не узнаем, наверное, кто наказал рашистов, которые непрошенными пришли на нашу землю. Однако есть и компенсация: этот процесс продолжится и после прекращения боевых действий. Однако по-прежнему без официальных комментариев.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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