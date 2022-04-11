Об окончательной победе в битве за Киев говорить рано, - Зеленский

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CBS, передает УП.

"Я думаю, что да (отвечая на вопрос, выиграла ли Украина битву за Киев, - ред.), но это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев. Какая цена, я так не могу оценить… Я смогу это сказать только после того, когда мы победим в этой войне… Потому что Буча – это часть большого Киева, это Киевская область… Буча, Ирпень, Гостомель… если там были полностью уничтожены люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А победили ли мы, я не готов пока сказать", - сказал президент.

Зеленский сказал, что четко представляет, что такое победа Украины. Он отметил, что главное – это люди, победа – это в том числе и возвращение людей на свободные, отвоеванные территории Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что российские войска снова попытаются взять столицу.