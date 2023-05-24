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OPINION

Об обвинениях в адрес жертв

Лена Чиченина
24 мая, 2023 среда
16:03
Мнение

На позапрошлой неделе — Горалик, на прошлой — Гессен. Я начала ждать, who is next. И дождалась. Поэтому — Навальная

Тенденция эта хорошая и нам нужно все больше нею заниматься.

По этому поводу я написала колумн, который может не понравиться начиная с названия. Но я и раньше думала, а год назад убедилась, что жизнь — жестокосердная стерва. Первый, кто может тебя спасти, это ты сам. Не можешь – ну что ж. Сколько бы ни разводили болтовню о правах людей, толерантности, бла-бла-бла.

Жертву можно винить, несмотря на постоянное талдыченье, что нет, категорически нельзя. И это сейчас нам ясно демонстрируется. А делается это в том случае, когда жертва начинает "вымахиваться". Поскольку травма обычно значительно глубже, чем кажется со стороны. Поэтому новые и новые требования или вполне деликатные просьбы кажутся наглостью. "Мы все сделали и помогаем, чего вам еще не хватает?".

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Жертву можно винить, несмотря на постоянное талдыченье, что нет, категорически нельзя. И это сейчас нам ясно демонстрируется. А делается это в том случае, когда жертва начинает "вымахиваться". Поскольку травма обычно значительно глубже, чем кажется со стороны

Именно поэтому часто представители какой-то группы, страдающей от несправедливого или жестокого отношения, категорически не желают себя защищать. Не хотят быть "е*анутыми". Лучше терпеть и притворяться умеренным мудрым человеком, маскируя под этим свою сцикливость. Примечательно, что впоследствии "умеренные" начинают радостно пользоваться достижениями "е*анутых".

Я не из тех, кто громко критикует "леваков", но считаю многие их идеи инфантильными. С одной стороны, гуманистичными, но после определенного этапа даже опасными, оторванными от реальной жизни. Хорошо бы, если бы каждого придурка, который бьет свою жену и детей, сразу наказывали или изолировали. И мы должны приближать общество к этому идеалу. Но пока правда жизни состоит в том, что если ты слишком слаба, бесхарактерна или зависима — что ж, учись закрашивать синяки. Никому твои проблемы на*ер не нужны.

Мы 30 лет не делали видимым ни оккупацию нашей страны СССР, ни насилие во времена Российской империи. Более того, жили в состоянии стокгольмского синдрома, а некоторые с ним и остались, плача по памятникам и Достоевскому. И это наша ответственность

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Также фраза "жертву никогда нельзя винить" прекрасно ложится в нынешние манипуляции россиян. Если женщине, которая 30 лет терпела насилие, нельзя говорить о ее ответственности за это, то и россиян тоже нельзя упрекать за это же. А все наши слова об их "гене рабстве" действительно будут восприниматься как расизм. Да уже воспринимаются – мне об этом рассказывали десятки людей, занимающихся культурными коммуникациями в Европе.

Мы 30 лет не делали видимым ни оккупацию нашей страны СССР, ни насилие во времена Российской империи. Более того, жили в состоянии стокгольмского синдрома, а некоторые с ним и остались, плача по памятникам и Достоевскому. И это наша ответственность.

Теперь мы это исправляем, и я лично благодарна всем, кто это делает. Несмотря на ошибки (а их не избежать, потому что схема не наработана) они делают очень сложную, изнурительную работу. Когда часто кажется, что ничего не меняется, нас не слышат и пошло оно все к черту. На самом деле все работает. Просто медленно.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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