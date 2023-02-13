Об общественном договоре будущего
К сожалению, 30 лет мы жили в пределах договоров, где почти не было государства и практически не было человека. Были определенные представители элит и определенные власти
Когда мы говорим о будущем, нужно помнить: общество готово испытывать трудности только при условии выполнения двух вещей: очистки пророссийских и русских элементов из нашей жизни и реальной борьбы с коррупцией. Именно поэтому начинать (и уже сейчас) нужно с двух вещей:
- Люстрация пророссийских политиков. Без этого ни общество, ни бизнес не смогут понять, что правила игры изменились (количество люстрированных может быть относительно ограниченным, это не должны быть сотни тысяч человек).
- Полная ревизия и изменение антикоррупционной политики государства. Уже ясно, что существующая модель может лишь точечно открывать уголовные производства против заранее определенных лиц. Назначение нового руководителя НАБУ, прокуратуры, ДБР и т.д. не влияет на систему в целом. Посадка условного замминистра не повлияет на дыры в "Прозорро". Мы старыми методами пытаемся бороться с системной проблемой государства. Вопрос не в институтах и не в фамилиях, проблема в том, что в стране нет системы борьбы с коррупцией. Есть только институции, которые лимитированно имитируют борьбу с ней.
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Когда мы говорим о введении в действие общественных договоров, все заинтересованные на словах стороны будущих договоренностей попытаются саботировать этот процесс. И у каждого будет своя мотивация:
- власть становится драйвером новых общественных договоров только тогда, когда ей что-то угрожает;
- внешние игроки толкают к новым общественным договорам только тогда, когда что-то угрожает их влиянию;
- гражданское общество и СМИ толкают к новым общественным договорам только тогда, когда что-то угрожает их комфорту.
Для преодоления этого "первичного" кризиса мы должны собрать относительно небольшую, но влиятельную группу заинтересованных: это соглашение тех, кто готов уступить амбициями. На первом этапе, повторимся, достаточно относительно небольшой, но влиятельной группы людей.
Общество готово испытывать трудности только при выполнении двух вещей: вычистка пророссийских и российских элементов из нашей жизни и реальная борьба с коррупцией
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Первый этап — это этап заключения новой повестки дня. Общественный сектор и СМИ не могут заставить людей думать по-другому, но они могут заставлять говорить именно об определенных вещах. Они задают именно повестку дня. На этом этапе находятся те формулировки, которые позволят объединить разношерстные группы готовых и желающих перемен людей.
На втором этапе из-за изменения повестки дня нужно не только расширить круг участников, а начать заставлять политиков говорить публично об изменении системы управления госаппаратом и отношениях с бизнесом (не бла-бла-бла, а повторять главные нарративы, наработанные на первом этапе и расширенные на этом этапе). Это период обещаний политиков, которые вынуждены играть по правилам новой повестки дня.
Третий этап: договор 20-30 (цифра условная) ключевых стейк-холдеров о неизменности базовых правил игры. Кто эти стейк-холдеры? Это люди с должностями, моральные авторитеты, представители бизнеса, желательно церкви и армии, представители СМИ и т.д. Здесь нет четкого критерия, кто эти люди: главный принцип – влиятельность в важных группах, принимающих те или иные важные решения.
Сейчас многим такой принцип и подход может показаться несколько идеалистическим, но другого варианта у нас нет. В конце концов наша новейшая история показала, что такие подходы вполне реалистичны, потому что без них не было бы ни революций, ни народного подъема 24.02.2022. Другого пути у нас просто нет.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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