Когда мы говорим о будущем, нужно помнить: общество готово испытывать трудности только при условии выполнения двух вещей: очистки пророссийских и русских элементов из нашей жизни и реальной борьбы с коррупцией. Именно поэтому начинать (и уже сейчас) нужно с двух вещей:

Люстрация пророссийских политиков. Без этого ни общество, ни бизнес не смогут понять, что правила игры изменились (количество люстрированных может быть относительно ограниченным, это не должны быть сотни тысяч человек).

Полная ревизия и изменение антикоррупционной политики государства. Уже ясно, что существующая модель может лишь точечно открывать уголовные производства против заранее определенных лиц. Назначение нового руководителя НАБУ, прокуратуры, ДБР и т.д. не влияет на систему в целом. Посадка условного замминистра не повлияет на дыры в "Прозорро". Мы старыми методами пытаемся бороться с системной проблемой государства. Вопрос не в институтах и не в фамилиях, проблема в том, что в стране нет системы борьбы с коррупцией. Есть только институции, которые лимитированно имитируют борьбу с ней.

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Когда мы говорим о введении в действие общественных договоров, все заинтересованные на словах стороны будущих договоренностей попытаются саботировать этот процесс. И у каждого будет своя мотивация:

власть становится драйвером новых общественных договоров только тогда, когда ей что-то угрожает;

внешние игроки толкают к новым общественным договорам только тогда, когда что-то угрожает их влиянию;

гражданское общество и СМИ толкают к новым общественным договорам только тогда, когда что-то угрожает их комфорту.

Для преодоления этого "первичного" кризиса мы должны собрать относительно небольшую, но влиятельную группу заинтересованных: это соглашение тех, кто готов уступить амбициями. На первом этапе, повторимся, достаточно относительно небольшой, но влиятельной группы людей.

Общество готово испытывать трудности только при выполнении двух вещей: вычистка пророссийских и российских элементов из нашей жизни и реальная борьба с коррупцией

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Первый этап — это этап заключения новой повестки дня. Общественный сектор и СМИ не могут заставить людей думать по-другому, но они могут заставлять говорить именно об определенных вещах. Они задают именно повестку дня. На этом этапе находятся те формулировки, которые позволят объединить разношерстные группы готовых и желающих перемен людей.

На втором этапе из-за изменения повестки дня нужно не только расширить круг участников, а начать заставлять политиков говорить публично об изменении системы управления госаппаратом и отношениях с бизнесом (не бла-бла-бла, а повторять главные нарративы, наработанные на первом этапе и расширенные на этом этапе). Это период обещаний политиков, которые вынуждены играть по правилам новой повестки дня.

Третий этап: договор 20-30 (цифра условная) ключевых стейк-холдеров о неизменности базовых правил игры. Кто эти стейк-холдеры? Это люди с должностями, моральные авторитеты, представители бизнеса, желательно церкви и армии, представители СМИ и т.д. Здесь нет четкого критерия, кто эти люди: главный принцип – влиятельность в важных группах, принимающих те или иные важные решения.

Сейчас многим такой принцип и подход может показаться несколько идеалистическим, но другого варианта у нас нет. В конце концов наша новейшая история показала, что такие подходы вполне реалистичны, потому что без них не было бы ни революций, ни народного подъема 24.02.2022. Другого пути у нас просто нет.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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