Я тоже должен приобщиться к ср*чу об Иво Бобуле и аниме-войне. Но если Бобул — это пузырь, то новая "псевдо ЧВК" может иметь серьезные последствия. И это при том, что сейчас – это тоже пузырь.

Что касается Бобула: еще никогда в своей долгой творческой жизни Иво не был так популярен. Ни тогда, когда стал доверенным лицом Кучмы на выборах 1999 года, ни тогда, когда в 2018-м рассказал, что Янукович был хорошим человеком. Нет даже тогда, когда на всех афишах мы видели Бобула в сопровождении Лилии Сандулесы, а в Черновцах была шутка:

– Что делает Бобул на сцене?

– Собирает деньги Лилии на сандулесы.

С такими темпами раскрутки он может стать круче Степана Гигы.

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Никакой подпольной массовой субкультуры нет. Была тупость российских силовиков, которые сами себя испугали и начали совершать жесткие наезды на молодежь. Параллельно, мы должны знать одну вещь: россияне уже несколько месяцев не придумывают новых ИПСО. Они тупо зеркалят: если на территории РФ что-то работает, они пробуют отразить у нас.

А теперь об аниме-войнах. И здесь все посерьезнее. Я сразу скажу, что я не очень верю в созданную россиянами ИПСО. Моя версия всего происходящего сводится к следующим тезисам. Прежде всего никакой подпольной массовой субкультуры нет. Была тупость российских силовиков, которые сами себя испугали и начали совершать жесткие наезды на молодежь. Параллельно, мы должны знать одну вещь: россияне уже несколько месяцев не придумывают новых ИПСО. Они тупо зеркалят: если на территории РФ что-то работает, они пытаются отразить у нас. Группы аниме действительно есть и у нас, и у РФ и в Беларуси и т.д. Технология синего кита была отработана. Сейчас есть попытки все это реанимировать и масштабировать, хотя повторюсь: по моему мнению, еще 2-3 дня назад никакой организованной разветвленной группы не существовало. Следовательно, за 2-3 дня она не может стать супер массовой.

А теперь об угрозах. Главная (возможно и единственная) – это раскачка темы полиция (силовики) против молодежи. Сейчас, я почти уверен, относительно безболезненно удастся утихомирить ситуацию, хотя эксцессы исполнителей никто не отменял. Но россияне ясно понимают: эта тема может зайти в молодежные массы (не обязательно только аниме-группы). И они будут пытаться это делать. На фоне того, что, согласно нашему исследованию, именно молодежь 18-35 хуже всего чувствует себя в психоэмоциональном состоянии, это может представлять серьезную опасность дестабилизации ситуации.

И здесь методами 70-80-х годов, когда нужно хватать всех, кто носит длинные волосы, не обойдешься. Здесь должна быть четкая скоординированная работа разных подразделений разных спецслужб. Но для начала нужно понять: это только первая случайная волна в этой теме.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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