Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Об Иво Бобуле и "Редане"
OPINION

Об Иво Бобуле и "Редане"

Вадим Денисенко
2 мартa, 2023 четверг
10:02
Мнение

Никакой подпольной массовой субкультуры нет. Была тупость российских силовиков, которые сами себя испугали и начали совершать жесткие наезды на молодежь

Я тоже должен приобщиться к ср*чу об Иво Бобуле и аниме-войне. Но если Бобул — это пузырь, то новая "псевдо ЧВК" может иметь серьезные последствия. И это при том, что сейчас – это тоже пузырь.

Что касается Бобула: еще никогда в своей долгой творческой жизни Иво не был так популярен. Ни тогда, когда стал доверенным лицом Кучмы на выборах 1999 года, ни тогда, когда в 2018-м рассказал, что Янукович был хорошим человеком. Нет даже тогда, когда на всех афишах мы видели Бобула в сопровождении Лилии Сандулесы, а в Черновцах была шутка:

– Что делает Бобул на сцене?

– Собирает деньги Лилии на сандулесы.

С такими темпами раскрутки он может стать круче Степана Гигы.

Читайте также: "Редан": как дурацкие игры перетекают к нам из России

Никакой подпольной массовой субкультуры нет. Была тупость российских силовиков, которые сами себя испугали и начали совершать жесткие наезды на молодежь. Параллельно, мы должны знать одну вещь: россияне уже несколько месяцев не придумывают новых ИПСО. Они тупо зеркалят: если на территории РФ что-то работает, они пробуют отразить у нас.

А теперь об аниме-войнах. И здесь все посерьезнее. Я сразу скажу, что я не очень верю в созданную россиянами ИПСО. Моя версия всего происходящего сводится к следующим тезисам. Прежде всего никакой подпольной массовой субкультуры нет. Была тупость российских силовиков, которые сами себя испугали и начали совершать жесткие наезды на молодежь. Параллельно, мы должны знать одну вещь: россияне уже несколько месяцев не придумывают новых ИПСО. Они тупо зеркалят: если на территории РФ что-то работает, они пытаются отразить у нас. Группы аниме действительно есть и у нас, и у РФ и в Беларуси и т.д. Технология синего кита была отработана. Сейчас есть попытки все это реанимировать и масштабировать, хотя повторюсь: по моему мнению, еще 2-3 дня назад никакой организованной разветвленной группы не существовало. Следовательно, за 2-3 дня она не может стать супер массовой.

А теперь об угрозах. Главная (возможно и единственная) – это раскачка темы полиция (силовики) против молодежи. Сейчас, я почти уверен, относительно безболезненно удастся утихомирить ситуацию, хотя эксцессы исполнителей никто не отменял. Но россияне ясно понимают: эта тема может зайти в молодежные массы (не обязательно только аниме-группы). И они будут пытаться это делать. На фоне того, что, согласно нашему исследованию, именно молодежь 18-35 хуже всего чувствует себя в психоэмоциональном состоянии, это может представлять серьезную опасность дестабилизации ситуации.

И здесь методами 70-80-х годов, когда нужно хватать всех, кто носит длинные волосы, не обойдешься. Здесь должна быть четкая скоординированная работа разных подразделений разных спецслужб. Но для начала нужно понять: это только первая случайная волна в этой теме.

Источник

Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Россия
ФСБ
полиция
война с Россией
кибератаки
Читайте также:
1 мартa, 2023 среда
В ISW рассказали, какие задачи Кремля Лукашенко выполняет во время визита в Китай
28 февраля, 2023 вторник
Журналистка 5 канала подверглась кибербуллингу после вопроса Зеленскому
Майк Тайсон
1 мартa, 2023 среда
Майк Тайсон назвал тяжеловеса с самым мощным ударом в истории
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.44
    Покупка 38.44
    Продажа 39.5
  • EUR
    Покупка 40.35
    Продажа 41.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
2 мартa
10:29
Эксклюзив
Бахмут - это черная дыра, где уничтожается враг, - Згурец
10:29
В результате вражеских обстрелов повреждены электросети на Полтавщине и Сумщине, – Укрэнерго
10:23
Взрывы в российском Ейске: обнародованы спутниковые снимки последствий пожара вблизи аэродрома
10:12
Укрзализныця возобновляет курсирование "Слобожанского экспресса" из Харькова в Конотоп
10:00
ФК "Львов" представил 14 новых игроков
09:49
Бахмут
Британская разведка: потепление и бездорожье осложнят наступательные действия вблизи Бахмута
09:46
Число раненых детей от ударов РФ увеличилось до 929
09:44
Эксклюзив
Враг набрал темп, чтобы ускорить захват Бахмута, – заместитель командира Кудряшов
09:31
В прошлые сутки враг бил из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов по Харьковщине, также применил дроны
09:22
За сутки РФ 87 раз атаковала Херсонщину: повреждены дома, 11 человек ранены
09:13
На Донетчине за прошедшие сутки российские войска убили мирного жителя, пятеро ранены
09:06
В ГУР объяснили, зачем Россия создает напряжение в Молдове
09:00
Обновлено
Россияне ночью обстреляли Запорожье: разрушена многоэтажка, погибли 3 человека
08:53
Железнодорожная катастрофа в Греции произошла "из-за трагической человеческой ошибки": в стране продолжаются протесты
08:45
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Княжицкий: наше членство в ЕС под большим вопросом – военные ограничения не должны касаться свободы слова и верховенства права
08:33
Инфографика
Россия потеряла в Украине уже более 150 тыс. военных
08:15
Эксклюзив
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
08:11
В ISW рассказали, зачем Лукашенко посетил Китай и почему результаты поездки выгодны Путину
08:02
OPINION
Будь я русским шпионом...
07:54
Ночью россияне атаковали Никопольщину: повреждены дома, линии электропередачи, водопровод и котельную детсада
07:51
В Финляндии заявили, что задержка с их приемом в НАТО вредит надежности Альянса
07:22
Джастин Трюдо
Оппозиция в Канаде требует расследования возможного вмешательства в выборы Китаем
07:17
Алексей Данилов
Взрывы в России: В СНБО заявили, что не знают, "кто это бесчинствует"
07:00
Генштаб: за сутки ВСУ отразили более 170 атак, а россияне на Белгородщине устанавливают противотанковые заграждения
06:57
Речан убежден, что РФ не вторгнется в Молдову, потому что не имеет ресурсов
06:35
На фото флаг ОАЭ
Запад хочет заставить ОАЭ остановить реэкспорт в РФ продукцию, которая может использоваться на войне
06:25
Госдеп США
В Госдепе США заверили, что приостановление РФ договора о стратегическом вооружении не ослабит поддержку Украины
05:48
Генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником, а ЧВК Вагнера – террористической организацией
05:45
ISW: поражение оккупантов под Угледаром раскрыло серьезные проблемы армии РФ
04:56
ЕС готовит план быстрого обеспечения Украины боеприпасами на €1 млрд
04:29
В Аргентине из-за пожара неподалеку от АЭС почти 40% страны остались без света
04:01
Разведка США опровергла причастность России к случаям "гаванского синдрома"
03:06
Байден продлил на год действие санкций против России за войну в Украине
02:38
Более 1 млрд долларов: в Канаде сообщили об объемах военной помощи Украине
02:11
Втрое больше, чем ВСУ: в Oryx подсчитали, сколько техники РФ потеряла за год войны
02:04
Резников встретился с представителями ЕС и G7: обсудили ситуацию на фронте и перемены в Минобороны
01:43
США и союзники обсуждают санкции в отношении Китая за предоставление оружия РФ для войны в Украине, - Reuters
01:16
Словакия первой из НАТО готовится передать Украине истребители: речь идет о 10 МиГ-29
00:48
Во Франции впервые арестовали имущество российского олигарха: готовят конфискацию, - Le Monde
00:23
ПВО Украины сбивает более 80% российских ракет и работает над усовершенствованием, - генерал Наев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV