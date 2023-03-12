Идентификация себя украинцами намного упрощается, если знать историю Украины. Особенно в контексте постоянных войн с Лаптестаном и их разрушительных последствий для украинского этноса. Современные попытки лаптеногих выдать себя за наших братьев легко разбиваются об истории их происков, измен, неоправданной жестокости. На знающего историю их подлости лаптестанская ложь уже не действуют.

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Большое количество коллаборантов на оккупированном Донбассе и в Крыму – прямое следствие неудачной культурной политики Украины и небрежного отношения к истории. Часть людей на оккупированных территориях идентифицируют себя как московиты, и это облегчило оккупацию этих территорий в 2014 году.

Большое количество коллаборантов на оккупированном Донбассе и в Крыму – прямое следствие неудачной культурной политики Украины и небрежного отношения к истории

Несмотря на войну, часть украинцев до сих пор продолжает считать себя московитами. Они находятся в московском культурном поле и считают, что "не все так однозначно".

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Для будущего страны критически важно увеличение количества граждан, считающих себя украинцами. Влияние Московии велико и никуда после войны не денется. Хороший способ противодействия враждебной пропаганде – увеличение роли истории в обучающих программах. Это тот предмет, который рассказывает нам о том, кем мы являемся.

И когда министерство Плагиата, образования и науки имени Шкарлета исключает историю по обязательным предметам на ВНО, мне не хватает цензурных слов, чтобы описать этот п*здец.

Роль Шкарлета давно вышла за рамки представлений о нем как мелком провинциальном воришке. Сейчас деятельность Шкарлета в МОН ставит под угрозу национальную безопасность

Роль Шкарлета давно вышла за рамки представлений о нем как мелком провинциальном воришке. В настоящее время деятельность Шкарлета в МОН ставит под угрозу национальную безопасность. И, если бы НАБУ сосредоточилось на нем, а не на отставных чиновниках, пользы государству было бы гораздо больше.

Верните историю Украины во ВНО!!!

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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