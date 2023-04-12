Об интриге украинско-польских отношений
Согласие на словах таит в себе полнейшие неожиданности
На самом деле есть еще одна интрига в польско-украинских отношениях.
В апреле 2015 года польский президент Бронислав Коморовский посетил Киев, выступил с трибуны Верховной Рады.
Через несколько часов после его выступления Рада приняла закон, предусматривавший чествование воинов УПА, который польский истеблишмент воспринял как публичную оплеуху.
"Платформа" проиграла эти выборы, к власти пришла партия "ПиС".
Если понимание только на словах, то "ПиС" стоит паковать чемоданы
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В апреле 2023 года украинский президент Владимир Зеленский посещает Варшаву, выступает рядом с польским коллегой Анджеем Дудой.
Публично заявляет, что Украина и Польша нашли общий язык в вопросе экспорта украинского зерна в Польшу.
Осенью этого года в Польше парламентские выборы.
Так вот, если понимание только на словах, то "ПиС" стоит паковать чемоданы.
Об авторе. Евгений Магда, политолог
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