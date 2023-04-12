На самом деле есть еще одна интрига в польско-украинских отношениях.

В апреле 2015 года польский президент Бронислав Коморовский посетил Киев, выступил с трибуны Верховной Рады.

Через несколько часов после его выступления Рада приняла закон, предусматривавший чествование воинов УПА, который польский истеблишмент воспринял как публичную оплеуху.

"Платформа" проиграла эти выборы, к власти пришла партия "ПиС".

Если понимание только на словах, то "ПиС" стоит паковать чемоданы

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В апреле 2023 года украинский президент Владимир Зеленский посещает Варшаву, выступает рядом с польским коллегой Анджеем Дудой.

Публично заявляет, что Украина и Польша нашли общий язык в вопросе экспорта украинского зерна в Польшу.

Осенью этого года в Польше парламентские выборы.

Так вот, если понимание только на словах, то "ПиС" стоит паковать чемоданы.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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