Вот сюжет на телеке, например. Речь идет о пани Ларисе, которая что-то там комментирует. И журналист делает закадр: "Старушка утверждает, что коммунальщики в тот день не приезжали".

Меня всегда это подстегивало. Какая нах*р старушка? Что это вообще за характеристика человека в новостях? Но даже не это плохо. Очень часто ты видишь на экране человека лет 65-ти, а журналист решает, что это уже бабуленция "одной ногой в могиле".

То же постоянно с этими разговорами о "давай рожай". Ведь понарожают тут сорокалетние, а детям потом в старших классах не на дискотеки бегай, а за матерью ухаживай, у которой уже Альцгеймер, вставная челюсть и палочка.

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Спешу напомнить, что актеру Алексею Горбунову – 61, Станиславу Боклану – 63, а Лесю Подервянскому – 70

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И вот, мы снова здесь. 62-летний сторож больницы у нас везде "дедушка". Вы там что, ку-ку? У вас там вообще жизнь когда кончается? После университета? Может статью напишете "Чего нельзя носить женщинам после 30"? Ой, сорри, она уже написана в разных вариациях. Там говорят, что я должна выбросить половину своего гардероба, синий лак для ногтей и готовиться к землице.

В связи с этим спешу напомнить, что актеру Алексею Горбунову - 61, Станиславу Боклану - 63, а Лесю Подервянскому - 70.

Потому покайтесь, браття, и не делайте ху*ни.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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