Об экспериментах в истории
Условия опытов будут всегда отличаться, и не всегда можно будет дожить до новой попытки
Это неправда, что в истории невозможны эксперименты. Да, условия опытов всегда будут отличаться, и не всегда можно будет дожить до новой попытки, но если доживешь — смотри внимательно.
800 лет назад один владимирский князь решал, как быть: с Западом против Востока или с Востоком против Запада. В конце концов выбрал второе. Впоследствии его канонизировали, а спустя еще 300 лет возник и светский культ его выбора. "Двумя подвигами" называли публицисты-евразийцы его решение сразиться с Западом и склониться перед Востоком. Мол, Восток хотел властвовать только над телами, а Запад еще и над душами, поэтому последний опаснее.
Читайте также: Россия — действительно отдельный мир?
Один галицко-волынский князь сделал прямо противоположный выбор. Не то чтобы его стратегия полностью оправдалась, но сам факт важен
И вот сейчас колебания целого глубинного народа с размышлением, насколько лучше лечь под Восток, лишь бы не разговаривать с Западом, многое проясняют в событиях 800-летней давности. И наоборот, зная, чем закончилось тогда, мы можем спрогнозировать итоги настоящего.
А, и уже тогда один галицко-волынский князь сделал прямо противоположный выбор. Не то чтобы его стратегия полностью оправдалась, но сам факт важен.
Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное