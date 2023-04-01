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OPINION

Об экспериментах в истории

Сергей Громенко
1 апреля, 2023 суббота
18:03
Мнение

Условия опытов будут всегда отличаться, и не всегда можно будет дожить до новой попытки

Это неправда, что в истории невозможны эксперименты. Да, условия опытов всегда будут отличаться, и не всегда можно будет дожить до новой попытки, но если доживешь — смотри внимательно.

800 лет назад один владимирский князь решал, как быть: с Западом против Востока или с Востоком против Запада. В конце концов выбрал второе. Впоследствии его канонизировали, а спустя еще 300 лет возник и светский культ его выбора. "Двумя подвигами" называли публицисты-евразийцы его решение сразиться с Западом и склониться перед Востоком. Мол, Восток хотел властвовать только над телами, а Запад еще и над душами, поэтому последний опаснее.

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Один галицко-волынский князь сделал прямо противоположный выбор. Не то чтобы его стратегия полностью оправдалась, но сам факт важен

И вот сейчас колебания целого глубинного народа с размышлением, насколько лучше лечь под Восток, лишь бы не разговаривать с Западом, многое проясняют в событиях 800-летней давности. И наоборот, зная, чем закончилось тогда, мы можем спрогнозировать итоги настоящего.

А, и уже тогда один галицко-волынский князь сделал прямо противоположный выбор. Не то чтобы его стратегия полностью оправдалась, но сам факт важен.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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