Это неправда, что в истории невозможны эксперименты. Да, условия опытов всегда будут отличаться, и не всегда можно будет дожить до новой попытки, но если доживешь — смотри внимательно.

800 лет назад один владимирский князь решал, как быть: с Западом против Востока или с Востоком против Запада. В конце концов выбрал второе. Впоследствии его канонизировали, а спустя еще 300 лет возник и светский культ его выбора. "Двумя подвигами" называли публицисты-евразийцы его решение сразиться с Западом и склониться перед Востоком. Мол, Восток хотел властвовать только над телами, а Запад еще и над душами, поэтому последний опаснее.

Читайте также: Россия — действительно отдельный мир?

Один галицко-волынский князь сделал прямо противоположный выбор. Не то чтобы его стратегия полностью оправдалась, но сам факт важен

И вот сейчас колебания целого глубинного народа с размышлением, насколько лучше лечь под Восток, лишь бы не разговаривать с Западом, многое проясняют в событиях 800-летней давности. И наоборот, зная, чем закончилось тогда, мы можем спрогнозировать итоги настоящего.

А, и уже тогда один галицко-волынский князь сделал прямо противоположный выбор. Не то чтобы его стратегия полностью оправдалась, но сам факт важен.

Источник

Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.