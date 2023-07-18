Ну, во-первых, когда мы слушаем о стопицот тысячах "Ланцетов", хочется напомнить всем, по поводу нечтения "советских газет" по утрам.

А во-вторых, следует признать, что проблема действительно велика. Армия — не армия, но корпус беспилотников у них уже точно по факту, а у нас он есть в буклетах и старых пиар-сообщениях.

Итак, если верить всему массиву сообщений, армии дронов у нас нет, потому что у нас есть коррупция, есть перекладывание брусчатки, есть замена герба на Родине-Матери, есть финансирование музея Голодомора, есть вороватая таможня, быковатая налоговая и безграничный БЭБ. У нас, в конечном счете, есть Татаров. А с Татаровым, какая же "армия дронов"!

Много слов видел за это утро. Кроме двух: компетенция и компетентность!

Как-то так случилось, что в России и коррупция тотальнее, и ФСБ страшнее когнитивно ограниченного БЭБа в разы, и стада их татаровых там тучнее, и, в отличие от нашего, совсем недоговороспособны. И при этом при всем дроны там есть на заводе. А у нас тоже есть, но гаражными и партизанскими усилиями.

Читайте также: Аудиторская служба: Тупой социализм и постсовок

Почему? Потому что компетенция и компетентность!

В российской элите, конечно, тот еще рак сознания с масонами и планетой Нибиру. Но просто пользуясь каким-то еще советским опытом, бывший заместитель заведующего лабораторией НИИ цветных металлов Сергей Чемезов, друг Путина и глава "Ростеха", который и отвечает за дроны, понимает, что для того, чтобы выпустить ударный дрон, заказ на его не нужно отдавать программистам, а написание программного обеспечения заказывать у инженеров! Пусть дрон упаковывает проектирующее получастное КБ на базе концерна "Калашников". Потому что ударный дрон – технологическая и междисциплинарная штука. Там и взрывной заряд, разные виды систем управления, микроэлектроника, аэродинамика. Давайте КБ деньги и полученные от китайских партнеров элементные схемы, навесим это на концерн с широкими межотраслевым опытом и запустимся!

Что у нас? Дадим бабки на "армию дронов" Федорову! Он нормальный мужик и Портрет его любит. Пиарщик хороший. Пусть программисты займутся БПЛА. Это же одно и то же почти! Там какая-то математика и там, цифры, формулы, какие-то патлатые задроты! Пусть будет!

И это о компетенциях. Каждый институт должен заниматься своим делом. Если институт не вытягивает — нужно его трансформировать, кадрово усиливать и т.д. Но не раздавать указания министру внутренних дел "понятийно" отвечать за вакцинацию, а главе Минздрава — за конную полицию. Так не взлетает! Никогда и негде.

Читайте также: Кто мешает прозрачной системе тылового обеспечения?

А теперь о компетентности! Мы всегда зациклены на деньгах. Но, к сожалению, даже если в один момент у нас перестанут п*здить и принесут все сэкономленное на Майдан в виде кип золота, будут вещи, которые все равно будет невозможно купить за эти деньги. Настоящая любовь, бессмертие или Нобелевский лауреат по физике.

Инженеры, технические специалисты, квалифицированные рабочие, конструктора, физики и все остальные сотни профессий, необходимые для ВПК во время войны в количестве тысяч и тысяч человек, она с жопы неожиданно не берутся. Это системы образования, промышленности, государственного управления, работающие на результат годами! И сейчас нам нужно это возрождать в темпе бегущей от стаи гиен лани. А для того чтобы это возрождать, строить, организовывать производства и т.д. должно быть компетентное государственное управление. Потому что координация массивных стратегических программ — это сложно само по себе. Даже без учета локальных особенностей. А наше государственное управление способно порождать "армию дронов" от Минцифры и фейковый вертолет от Гусева, а "Байрактар" и условия для его создания оно родить не может. И так мы заходим на круг.

Короче, хотим выжить — придется осознавать некомпетентность как один из главных недостатков государства. И что-то с этим делать. Вот только проблема в том, что для того, чтобы осознать собственную некомпетентность, нужно быть хоть немного компетентным хоть в чем-то.

Источник

Об авторе. Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.