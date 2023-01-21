Майора (теперь уже подполковника) Романа Ковалева 2 года таскали по судам и пытались судить за пост в фейсбуке с критикой Зеленского.

Чувака, сделавшего видосик, где Зеленского сбивает КамАЗ, тоже пытались судить (не знаю, чем закончилась эта история) за покушение на государственного деятеля. Это при том, что тот же Зеленский в своем га*носериале расстреливал Верховную Раду.

Против Порошенко открывали уголовное дело за Томос, которое, кстати, до сих пор не закрыли (судя по заявлению его адвоката) за то, что разъединял общество и вызывал религиозную рознь.

После встречи Зеленского и Путина в 2019 году команда Зеленского очень жаловалась на протестующих, которые тогда собрались на Банковой, чтобы не допустить перехода за красные линии.

Мол, Путин на тех переговорах несколько раз об этом упоминал, и это усугубляло переговорные позиции украинской стороны.

Как хорошо, что действия полковника Арестовича по безосновательному обвинению ВСУ и оправданию врага, совершившего преступление против человечности, не так серьезны, как пост майора Ковалева с критикой Зеленского

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Как хорошо, что действия полковника Арестовича по безосновательному обвинению ВСУ и оправданию врага, совершившего преступление против человечности, не столь серьезный, как пост майора Ковалева с критикой Зеленского.

Как хорошо, что убийство десятков людей не такое серьезное событие, как преступление чувака, смонтировавшего видосик о КамАЗе, и можно просто позволить чуваку снимать ответственность с врага, совершившего это преступление.

Как хорошо, что на переговорные позиции со странами, которые нам могут предоставлять оружие, не будут влиять сотни статей и заголовков международных СМИ, в которых цитируют слова Арестовича, где он называет украинских военных криворукими еб**ми, сбивающими ракеты на головы своих сограждан

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Извините, прочитал цинизм написанного и происходящего в реальности, сравнил и сам ох*ел. Простите.

Как хорошо, что общество не разъединяет петушиное поведение и обвинения, и дискредитация ВСУ.

Как хорошо, что на переговорные позиции со странами, которые нам могут предоставлять оружие, не будут влиять сотни статей и заголовков международных СМИ, в которых цитируют слова Арестовича, где он называет украинских военных криворукими еб**ми, которые сбивают ракеты на головы своих сограждан.

Как хорошо, что всю проблему можно закрыть, порадовав ботвы "освобождением" никого из никакой должности.

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Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.

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