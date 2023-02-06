Начну с того, что любое влияние на массовое сознание подчиняется четкому алгоритму, распознать который для специалиста не представляет проблемы.

Так что схема проста как дверь.

Первый этап. Берется случайное или искусственно созданное событие А, которое может быть использовано для торпедирования информационного пространства из-за того, что содержат социально раздражающий подтекст.

Второй этап. Здесь используется пропаганда, задача которой – создать резонанс и предоставить событию А нужные манипулятору толкования.

Этап третий. В игру вводится другое событие. Назовем ее "событие В". Оно должна подтвердить событие А и создать у публики впечатление системности проблемы.

Этап четвертый – опять пропагандистский. Здесь, на том событии В, упоминается событие А.

Толкования, когда-то навеянные манипулятором, трансформируются в ложные выводы и размножаются. На этом этапе требуется хайп. Истина уже никого не интересует. Публику подталкивают к действиям нужных манипуляторов.

Четырехэтапная схема никогда не запускается исключительно для внушения, или распространения нужной манипулятора информации. Воздействие заключается в побуждении того, кем манипулируют, к нужным манипуляторам действий. Пропаганда здесь только вспомогательный инструмент

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Иными словами, эта четырехэтапная схема никогда не запускается исключительно для внушения или распространения нужной манипулятору информации. Воздействие заключается в побуждении того, кем манипулируют, к нужным манипуляторам действиям. Пропаганда здесь только вспомогательный инструмент.

На самом деле этапов может быть больше четырех. Но все они выстраиваются по схеме "вброшенное в информпространство событие — ложная трактовка — нужный манипулятору вывод". И так до тех пор, пока не свершится нужное действие ради которого все это запускалось.

А теперь смотрим на этапы:

- событие А – яйца по 17 грн.

- толкование события А - в Минобороны воруют не просто, а во время войны с Россией и виноват непосредственно Резников.

- событие В – Лиев и его биография.

- толкование — Резников набрал в Минобороны шпионов и предателей, а еще там воруют.

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Я хотела бы напомнить, что русское наступление уже началось. Через несколько недель он вступит в силу. Да и нас обесценены все: военная, политическая, гражданская, журналистская среда

Сейчас мы несемся водоворотом вбросов, сомнительных инсайдов, толкований, ложных паспортов и прочих "прелестей". В глазах публики виноваты уже все, а не только Резников, "рыбу" об отставке которого подготовили едва ли не все редакции страны.

И тут я хотела бы напомнить, что русское наступление уже началось. Через несколько недель оно усилится. А у нас обесценены все: военная, политическая, гражданская, журналистская среда. У общества нет никого, кто бы ни был не замазан в этом "торжестве неуемной деятельности". Грустно. Но случайно ли?

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Об авторе: Лариса Волошина, журналистка, психолог

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