Я не без удивления узнал, что в стране существует определенная комьюнити дегенератов, до сих пор верящих в справедливость донбасской акции Соболева — Семенченко против "торговли на крови".

Напомню лишь, что эта героически-патриотическая акция (источники финансирования которой были откровенно запоребриковыми) привела к потере Украиной нескольких миллиардов ежегодных налогов (начавших наполнять кассу "молодых республик") и существенному сокращению нашего промышленного производства. А доходы из кармана олигарха Ахметова (несмотря на все — украинского!) переместились в бумажник полностью подэфэсбэшных Курченко и Медведчука.

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Напомню лишь, что эта героически-патриотическая акция (источники финансирования которой были откровенно запоребриковыми) привела к потере Украиной нескольких миллиардов ежегодных налогов.

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Самое интересное здесь, что и впоследствии некоторые украинские предприятия вынужденно продолжали (особенно после победы Зеленского) закупать донбасский антрацит — только под видом российского.

То, что эта позорная афера-диверсия до сих пор не расследована, а ее исполнители не сидят – позор украинской Службы безопасности. Возможно, если бы это произошло, общество получило хотя бы минимальный иммунитет от циничных манипуляций под патриотическими флагами.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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