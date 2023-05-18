1. Расстреливать за коррупцию. Будем как Китай! Идите на** с такими идеями. Здесь нечего даже комментировать.

2. Люстрировать всех судей. Вообще, сама по себе концепция что "все плохие судьи" такая же оправданаЮ как в свое время "все врачи взяточники".

Так вот.

Поведение большинства людей определяет характер системы, в которой они работают. Ну потому что большинство людей априори конформисты, потому что так безопаснее.

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А когда у вас суды перегружены, судей не хватает (сейчас дефицит предусмотренных штатных позиций около 20%), а чтобы ты не делал, ты га**он, тебе или пофиг, и ты просто рассматриваешь в своем районном суде развод, опеку и иски по неуплате ЖКХ, или ты лезешь вверх зарабатывать.

Процент адекватных и принципиальных в такой априори сломанной системе будет падать изо дня в день. Какие бы конкурсы ты ни проводил. И какую бы зарплату не платил

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Процент адекватных и принципиальных в такой априори сломанной системе будет падать изо дня в день. Какие бы конкурсы ты ни проводил. И какую бы зарплату не платил.

Нет, это не я такой умный. Поговорите с десятком практикующих судебных юристов, которым вы доверяете, они вам все это выложат за 15 минут. Показы у всех совпадают.

А потом эти люди, адепты расстрелов за коррупцию и сталинскую чистку судов, будут рассказывать, что у народа нет критического мышления и вокруг одни популисты.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

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