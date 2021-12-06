ОАСК зарегистрировал иск Януковича, который обжаловал отстранение от должности президента
Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-президента Украины Виктора Януковича, обжаловавшего постановление Верховной Рады за 2014 год о лишении его полномочий в связи с самоустранением
Об этом в Telegram сообщила представительница ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря.
"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21)", - сообщила она.
Совгиря отметила, что дела по обжалованию актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.
"В то же время в этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения, что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", - добавила она.
Справка: 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады приняли постановление "О самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины".
- Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович планировал через суд обжаловать в начале 2014 года решение парламента о лишении его полномочий в связи с самоустранением.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.46
-
EUR
Покупка 30.62Продажа 31.06
- Актуальное
- Важное