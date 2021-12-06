ОАСК зарегистрировал иск Януковича, который обжаловал отстранение от должности президента

Об этом в Telegram сообщила представительница ВР в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21)", - сообщила она.

Совгиря отметила, что дела по обжалованию актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудны Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК.

"В то же время в этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения, что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", - добавила она.



Справка: 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады приняли постановление "О самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины".

Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович планировал через суд обжаловать в начале 2014 года решение парламента о лишении его полномочий в связи с самоустранением.

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