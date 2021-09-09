ОАСК зарегистрировал иск Мамедова против ОГПУ

Об этом говорится в ответе суда на запрос Радио Свобода.

"По иску Мамедова Гюндуза Айдиновича в Окружном административном суде города Киева учитываются административные дела, предметом обжалования которых является признание противоправным и отмена решения", -сообщила в ОАСК.

В комментарии изданию помощница Мамедова подтвердила, что иски поданы по увольнению и отмене доступа к гостайне.

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26 июля адвокаты сообщили, что Гюндуз Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора, поскольку руководство Офиса блокирует выполнение им своих должностных обязанностей.

27 июля Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генерального прокурора.