ОАСК зарегистрировал иск Мамедова против ОГПУ
Окружной административный суд Киева открыл два производства по иску экс-заместителя генерального прокурора Украины Гюндуза Мамедов
Об этом говорится в ответе суда на запрос Радио Свобода.
"По иску Мамедова Гюндуза Айдиновича в Окружном административном суде города Киева учитываются административные дела, предметом обжалования которых является признание противоправным и отмена решения", -сообщила в ОАСК.
В комментарии изданию помощница Мамедова подтвердила, что иски поданы по увольнению и отмене доступа к гостайне.
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- 26 июля адвокаты сообщили, что Гюндуз Мамедов увольняется с должности заместителя генерального прокурора, поскольку руководство Офиса блокирует выполнение им своих должностных обязанностей.
- 27 июля Мамедов написал заявление об отставке из Офиса генерального прокурора.
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