ОАСК просят отменить приказ Минздрава о перечне профессий для обязательной COVID-вакцинации
Окружной админсуд просят признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса
Об этом передает пресс-служба ОАСК.
"Суд просят признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации", - говорится в сообщении.
Истцом указан - Дмитрий Ламза.
"В частности, он просит ОАСК признать противоправным и недействительным Приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 года "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам", - говорится в сообщении.
Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа МЗ.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Впоследствии в министерстве предложили расширить этот перечень.
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