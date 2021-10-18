ОАСК просят отменить приказ Минздрава о перечне профессий для обязательной COVID-вакцинации

Об этом передает пресс-служба ОАСК.

"Суд просят признать противоправным приказ Минздрава об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации", - говорится в сообщении.

Истцом указан - Дмитрий Ламза.

"В частности, он просит ОАСК признать противоправным и недействительным Приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 года "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам", - говорится в сообщении.

Также в суд поступило заявление об обеспечении иска, где истец просит ОАСК приостановить действие соответствующего приказа МЗ.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску и выясняет наличие правовых оснований для принятия мер его обеспечения.



Напомним, Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень профессий и работников организаций, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса. Впоследствии в министерстве предложили расширить этот перечень.

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