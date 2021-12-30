ОАСК открыл производство по иску Януковича против Рады о лишении его полномочий в 2014 году
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича против Верховной Рады о лишении его полномочий президента Украины в связи с самоустранением в 2014 году
Об этом сообщила представительница ВР в Конституционном Суде Ольга Совгиря.
"Истец просит установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины", - написала Совгиря.
Рассмотрение дела с вызовом сторон назначено на 16 февраля 2022 года в 10:15.
Кроме того, в определении суда указано, что адрес переписки с истцом – город Ростов-на-Дону в Российской Федерации.
Справка: 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады приняли постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины". Тогда, после устроенных "Беркутом" и другими спецподразделениями массовых убийств протестующих на Майдане, Янукович выехал из Киева через Харьков и Крым в Россию, где он находится сейчас.
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