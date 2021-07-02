ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ

Об этом сообщила пресс-служба суда .

"Исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям. Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - говорится в сообщении.

Рэпер просит ОАСК признать противоправными действия СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Также он требует отменить приказ Министерства культуры и информполитики об обновлении перечня.

Российского рэп-исполнителя Алишера Валеева (псевдоним "Моргенштерн") включили в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины

В ОАСК поступил иск российского рэпера Моргенштерна, в котором он просит изъять его из "черного списка".

В Службе безопасности Украины отреагировали на иск российского рэпера Алишера Моргенштерна и заявили, что готовы защищать свою позицию в суде.