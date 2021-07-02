ОАСК открыл производство по иску российского рэпера Моргенштерна к СБУ
Окружной административный суд города Киева рассмотрит иск рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в Службу безопасности Украины о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности
Об этом сообщила пресс-служба суда .
"Исковое заявление и приложенные материалы соответствуют требованиям. Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела", - говорится в сообщении.
Рэпер просит ОАСК признать противоправными действия СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Также он требует отменить приказ Министерства культуры и информполитики об обновлении перечня.
- Российского рэп-исполнителя Алишера Валеева (псевдоним "Моргенштерн") включили в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины
- В ОАСК поступил иск российского рэпера Моргенштерна, в котором он просит изъять его из "черного списка".
- В Службе безопасности Украины отреагировали на иск российского рэпера Алишера Моргенштерна и заявили, что готовы защищать свою позицию в суде.
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