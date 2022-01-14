ОАСК открыл еще одно производство по иску Януковича

Об этом написала представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.



"Янукович В.Ф. подал в ОАСК еще один иск против Верховной Рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной Рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путем импичмента", - сообщила она.



Совгиря уточнила, что ОАСК уже открыл производство по этому делу (№640/39069/21) и назначил дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.



По словам представительницы Верховной Рады в КСУ, суд может принять решение по иску Виктора Януковича в любой момент.



Справка: 22 февраля 2014 года депутаты Верховной Рады приняли постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины". Тогда после устроенных "Беркутом" и другими спецподразделениями массовых убийств протестующих на Майдане Янукович выезжал из Киева через Харьков и Крым в Россию, где он находится сейчас.

Напомним, 28 ноября стало известно, что Янукович подал первый иск против Верховной Рады.

В декабре ОАСК открыл производство по этому иску Виктора Януковича.

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