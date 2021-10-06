ОАЭ заявили о подготовке космической миссии на 2028 год

Об этом сообщает Al Jazeera .



Зонд планируют отправить на астероид между Марсом и Юпитером для сбора данных о происхождении Вселенной.

Корабль долетит до астероида в 2033 году. Расстояние до него около 3,6 млрд километров.

Зонду придется пролететь вокруг Венеры и Земли, чтобы набрать достаточную скорость.