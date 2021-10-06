ОАЭ заявили о подготовке космической миссии на 2028 год
Объединенные Арабские Эмираты планируют старт своей космической миссии на 2028 год
Об этом сообщает Al Jazeera .
Зонд планируют отправить на астероид между Марсом и Юпитером для сбора данных о происхождении Вселенной.
Корабль долетит до астероида в 2033 году. Расстояние до него около 3,6 млрд километров.
Зонду придется пролететь вокруг Венеры и Земли, чтобы набрать достаточную скорость.
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