ОАЭ временно отменили безвизовый режим для украинцев
Что стало причиной такого решения, пока не сообщается
С сегодняшнего дня, 1 марта, Объединенные Арабские Эмираты временно приостановили безвизовый режим для граждан Украины. Об этом сообщили в посольстве Украины в ОАЭ.
"Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают действие Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований. С сегодняшнего дня граждане Украины - предъявители паспортов гражданина Украины для выезда за границу должны получать соответствующую визу для визита в ОАЭ", - отметили в посольстве.
При этом это не касается граждан Украины, которые уже находятся на территории ОАЭ. А насчет украинцев, которые приехали в ОАЭ с туристической целью и не смогли вернуться из-за войны с Россией, посольство будет дополнительно информировать.
- Напомним, ОАЭ сообщили о попытке обстрелять Абу-Даби из ракет.
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