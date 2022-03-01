ОАЭ временно отменили безвизовый режим для украинцев

С сегодняшнего дня, 1 марта, Объединенные Арабские Эмираты временно приостановили безвизовый режим для граждан Украины. Об этом сообщили в посольстве Украины в ОАЭ.

"Объединенные Арабские Эмираты временно приостанавливают действие Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований. С сегодняшнего дня граждане Украины - предъявители паспортов гражданина Украины для выезда за границу должны получать соответствующую визу для визита в ОАЭ", - отметили в посольстве.

При этом это не касается граждан Украины, которые уже находятся на территории ОАЭ. А насчет украинцев, которые приехали в ОАЭ с туристической целью и не смогли вернуться из-за войны с Россией, посольство будет дополнительно информировать.

Напомним, ОАЭ сообщили о попытке обстрелять Абу-Даби из ракет.

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