ОАЭ вакцинировали более 70% населения - это самый большой показатель в мире
Объединенные Арабские Эмираты стали "наиболее вакцинированной" страной в мире
Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает "Интерфакс-Украина".
По его данным, в ОАЭ было введено 15,5 млн доз вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% десятимиллионной населения страны.
На втором месте - Сейшельские острова. Здесь вакцинирован 71,7% населения. Однако число случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ по-прежнему остается повышенным. Агентство отмечает, что США, Саудовская Аравия и Соединенное Королевство недавно включили ОАЭ в свой список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста числа случаев заражения COVID-19.
Отмечается, что ОАЭ одобрили для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca. Программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне. Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.
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