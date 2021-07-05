ОАЭ вакцинировали более 70% населения - это самый большой показатель в мире

Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает "Интерфакс-Украина".



По его данным, в ОАЭ было введено 15,5 млн доз вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% десятимиллионной населения страны.



На втором месте - Сейшельские острова. Здесь вакцинирован 71,7% населения. Однако число случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ по-прежнему остается повышенным. Агентство отмечает, что США, Саудовская Аравия и Соединенное Королевство недавно включили ОАЭ в свой список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста числа случаев заражения COVID-19.



Отмечается, что ОАЭ одобрили для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca. Программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне. Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.

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