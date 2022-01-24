ОАЭ сообщили о попытке обстрелять Абу-Даби из ракет
Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении ракет, запущенных террористами по Абу-Даби
Об этом пишет WAM .
По информации Минобороны ОАЭ, силы противовоздушной обороны перехватили и обезвредили две баллистические ракеты, которые террористическая группировка хуситов запустила в сторону страны.
В ведомстве отметили, что в результате обстрела погибших и пострадавших нет. Обломки баллистических ракет упали в разных районах вблизи столицы ОАЭ Абу-Даби.
Министерство отметило свою готовность противодействовать любым угрозам. Оно принимает меры по защите страны от атак.
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