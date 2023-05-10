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ОАЭ расторгли соглашение с Airbus по закупке вертолетов более чем на €800 млн

10 мая, 2023 среда
09:20
Экономика

Объединенные Арабские Эмираты расторгли соглашение с французской авиастроительной компанией Airbus на покупку многоцелевых вертолетов H225M Caracal на сумму 800 млн евро

Об этом сообщает во вторник журнал Breaking Defense, пишет Reuters.

Издание ссылается на Муаммара Абдуллу Абушехаба, чиновника Управления по обороне и безопасности ОАЭ, который заявил, что решение не было политическим, а основывалось на финансовых и технических причинах.

Они включают в себя высокую стоимость жизненного цикла вертолета, ограничение адаптации к требованиям миссии и сложность технической пропорции.

"Мы служим вооруженным силам ОАЭ более 40 лет. Мы гордимся нашими отношениями, также двусторонними отношениями между Францией и ОАЭ. Мы не комментируем дискуссии, которые мы ведем с нашим клиентом", - заявил представитель Airbus.

  • Индийский авиаперевозчик заказал у Airbus и Boeing рекордные 470 самолетов, до этого самой большой была закупка 460 лайнеров American Airlines в 2011 году.
Мир
ОАЭ
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