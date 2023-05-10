Об этом сообщает во вторник журнал Breaking Defense, пишет Reuters.

Издание ссылается на Муаммара Абдуллу Абушехаба, чиновника Управления по обороне и безопасности ОАЭ, который заявил, что решение не было политическим, а основывалось на финансовых и технических причинах.

Они включают в себя высокую стоимость жизненного цикла вертолета, ограничение адаптации к требованиям миссии и сложность технической пропорции.

"Мы служим вооруженным силам ОАЭ более 40 лет. Мы гордимся нашими отношениями, также двусторонними отношениями между Францией и ОАЭ. Мы не комментируем дискуссии, которые мы ведем с нашим клиентом", - заявил представитель Airbus.