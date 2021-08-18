ОАЭ приютили президента-беглеца из Афганистана
18 августа стало известно, что беглый президент Ашраф Гани вместе с семьей получил убежище в Объединенных Арабских Эмиратах
Об этом сообщает Reuters .
Президент Афганистана Ашраф Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщило в среду министерство иностранных дел государства Персидского залива после того, как он вышел, когда боевики "Талибана" захватили контроль.
"Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям", - говорится в сообщении.
- Напомним, 15 августа после капитуляции президента Афганистана Ашраф Гани и его бегства из страны в Таджикистан талибы заняли без боя Кабул и остальные города.
- Впрочем первый вице-президент заявил, что согласно конституции страны, берет власть и продолжает борьбу с талибами .
- В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс прекратит помощь афганскому правительству при фактическом отсутствии такого
- Позже Гани заявил, что талибы готовы были устроить в Кабуле "кровавую провокацию"
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