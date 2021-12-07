ОАЭ первыми из исламских стран частично отменят выходной в пятницу
Объединенные Арабские Эмираты первыми в исламском мире перенесут выходные на субботу и воскресенье
Об этом сообщает CNBC .
Рабочая неделя в стране продлится четыре с половиной дня, выходные начнутся в пятницу в обед и продлятся до воскресенья.
Это изменение очень важно для ОАЭ, поскольку пятница долгое время была священным днем для верующих мусульман. В большинстве стран Персидского залива выходные дни длятся с пятницы по субботу.
Как заявляет правительство, длительные выходные должны "увеличить производительность и улучшить баланс между работой и личной жизнью".
В пятницу рабочий день продлится с 7:30 до 12:00. Время работы с понедельника по четверг начинается в 7:30 и заканчивается в 15:30.
Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
"С экономической точки зрения, новая рабочая неделя лучше согласует ОАЭ с мировыми рынками, отражая стратегический статус страны на мировой экономической карте", - сообщается в отчете государственного информационного агентства WAM.
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