ОАЭ передали Украине 1,3 тыс. генераторов для школ и медучреждений

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

"ОАЭ предоставили Украине вторую партию из 1300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на 100 млн долларов. Команда Фонда госимущества уже встретила их и направляет в пострадавшие от российской агрессии регионы", - говорится в сообщении.

Известно, что генераторы будут переданы объектам критической и социальной инфраструктуры, в частности школам, детским садам, медицинским учреждениям, пунктам обогрева в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.

Отмечается, что первую партию генераторов в количестве 1,2 тысячи единиц ОАЭ передали Украине еще в декабре.

"Их направили учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии - в Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области", - добавляет пресс-служба.

22 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Украина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.

24 декабря еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич заявил, что государства Европейского Союза передали Украине уже более тысячи электрических генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией дома и больницы Украины.

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