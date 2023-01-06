ОАЭ передали Украине 1,3 тыс. генераторов для школ и медучреждений
ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на 100 млн долларов
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
"ОАЭ предоставили Украине вторую партию из 1300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки на 100 млн долларов. Команда Фонда госимущества уже встретила их и направляет в пострадавшие от российской агрессии регионы", - говорится в сообщении.
Известно, что генераторы будут переданы объектам критической и социальной инфраструктуры, в частности школам, детским садам, медицинским учреждениям, пунктам обогрева в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и в Киеве.
Отмечается, что первую партию генераторов в количестве 1,2 тысячи единиц ОАЭ передали Украине еще в декабре.
"Их направили учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии - в Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области", - добавляет пресс-служба.
- 22 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Украина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.
- 24 декабря еврокомиссар по кризисному урегулированию Янез Ленарчич заявил, что государства Европейского Союза передали Украине уже более тысячи электрических генераторов, чтобы обеспечить электроэнергией дома и больницы Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.42Продажа 42.55
- Актуальное
- Важное