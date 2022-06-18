ОАЭ отправили самолет с 27 тоннами помощи для украинских беженцев в Польше

Об этом пишет Trusted Bulletin.

Издание сообщает, что самолет с помощью (27 тонн медицинских товаров и продовольствия) является частью постоянных усилий ОАЭ, чтобы облегчить ситуацию и гуманитарные последствия, с которыми сталкиваются перемещенные украинцы.

С начала войны в Украине ОАЭ отправили в Польшу и Молдову шесть самолетов со 156 тоннами продовольствия и медицинской помощи, а также автомобили скорой помощи. Международный гуманитарный город Дубая (IHC) в сотрудничестве с международными организациями города отправил 124 тонны помощи, включая поставки товаров и оборудования для приютов.

18 июня мы сообщали, что украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную финансовую помощь.

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