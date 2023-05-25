ОАЭ наживаются на санкциях, став центром РФ для торговли золотом, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Таможенные данные о почти тысяче поставок золота за год с начала полномасштабной войны показывают, что государство Персидского залива импортировало 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 млрд долларов – по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 году.

Следующими по величине направлениями были Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая в период с 24 февраля 2022 по 3 марта 2023 года. По данным за этот период, эти три страны приходилось на 99,8% экспорта российского золота.

Через несколько дней после начала полномасштабной войны многие транснациональные банки, логистические компании и переработчики драгоценных металлов прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправляли в Лондон - центр торговли и хранения ценного металла.

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила российские слитки, изготовленные с 7 марта 2022 г., а к концу августа Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония запретили импорт российского металла. Однако данные об экспорте показывают, что российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, не введших санкции против Москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.

Луи Марешаль, эксперт Организации экономического сотрудничества и развития по поиску источников золота сказал, что существует риск того, что российское золото может быть переплавлено, а затем вернется на рынки США и Европы с замаскированным происхождением.

Менеджер одной компании, присылавшей большие объемы российского золота в ОАЭ, сообщил, что российские фирмы продавали там слитки со скидкой около 1% мировых эталонных цен, предлагая стимул для торговли.

Менеджер, говоривший на условиях анонимности, сказал, что большинство золота, которое его фирма отправляла в ОАЭ, предназначалось для афинажных заводов, где оно будет переплавлено.