ОАЭ направили украинским беженцам в Болгарии более 50 тонн гуманитарной помощи
ОАЭ отправили самолет с 57 тоннами продовольствия для поддержки украинских беженцев в Болгарии в рамках помощи, предоставляемой страной для облегчения гуманитарного кризиса
Об этом пишетDaily Guardian.
Издание сообщает, что количество беженцев в Болгарии оценивается более чем в 90 тысяч человек.
"В четверг, 30 июня, ОАЭ отправили самолет с 52 метрическими тоннами продовольствия для поддержки украинских беженцев в Республике Болгария в пределах непрерывной помощи, оказываемой ОАЭ для облегчения гуманитарного влияния, с которым сталкиваются украинские беженцы в соседних с Украиной странах", - говорится в сообщении.
Отправление этого самолета стало ответом на состоявшиеся между министром международного сотрудничества ОАЭ и министром иностранных дел Болгарии переговоры. Они договорились о совместных усилиях по оказанию помощи украинским беженцам.
- По состоянию на 12 мая более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины обратились за временной защитой в Болгарии. Государство приютило наибольшее количество беженцев среди стран ЕС.
- 18 июня Объединенные Арабские Эмираты отправили самолет с 27 тонн продовольствия и медицинских товаров для поддержки украинских беженцев в Польше.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное