ОАЭ направили украинским беженцам в Болгарии более 50 тонн гуманитарной помощи

Об этом пишетDaily Guardian.

Издание сообщает, что количество беженцев в Болгарии оценивается более чем в 90 тысяч человек.

"В четверг, 30 июня, ОАЭ отправили самолет с 52 метрическими тоннами продовольствия для поддержки украинских беженцев в Республике Болгария в пределах непрерывной помощи, оказываемой ОАЭ для облегчения гуманитарного влияния, с которым сталкиваются украинские беженцы в соседних с Украиной странах", - говорится в сообщении.

Отправление этого самолета стало ответом на состоявшиеся между министром международного сотрудничества ОАЭ и министром иностранных дел Болгарии переговоры. Они договорились о совместных усилиях по оказанию помощи украинским беженцам.

По состоянию на 12 мая более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины обратились за временной защитой в Болгарии. Государство приютило наибольшее количество беженцев среди стран ЕС.

18 июня Объединенные Арабские Эмираты отправили самолет с 27 тонн продовольствия и медицинских товаров для поддержки украинских беженцев в Польше.

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