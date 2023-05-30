ОАЭ готовит миссию по пояс астероидов в Солнечной системе

Об этом сообщает The New York Times.

"Миссия пояса астероидов была достаточно сложным вызовом. Интересное исследование, актуальное для научного сообщества, хорошие возможности для сотрудничества", - рассказала в этой связи глава Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов Сара аль-Амири.

Космический корабль планируется запустить в 2028 году. Он будет называться MBR Explorer – в честь шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ.

По плану, в феврале 2030 года аппарат достигнет астероида Вестервальд, который имеет диаметр более двух километров и двигается со скоростью более 30 тысяч километров в час. После этого корабль достигнет еще шести объектов в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, в том числе сравнительно крупный астероид Юстиция, который в диаметре достигает почти 50 километров.

По словам ученых, это позволит лучше рассмотреть поверхность астероидов, понять их внутреннюю плотность и структуру, а также подтвердить теории их происхождения.