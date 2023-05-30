Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии ОАЭ готовит миссию по пояс астероидов в Солнечной системе

ОАЭ готовит миссию по пояс астероидов в Солнечной системе

30 мая, 2023 вторник
05:43
Технологии

После успешного запуска миссии для изучения Марса два года назад космическое агентство ОАЭ планирует отправить корабль в пояс астероидов между Марсом и Юпитером, который считается одним из наиболее интригующих космических объектов Солнечной системы.

Об этом сообщает The New York Times.

"Миссия пояса астероидов была достаточно сложным вызовом. Интересное исследование, актуальное для научного сообщества, хорошие возможности для сотрудничества", - рассказала в этой связи глава Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов Сара аль-Амири.

Космический корабль планируется запустить в 2028 году. Он будет называться MBR Explorer – в честь шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ.

По плану, в феврале 2030 года аппарат достигнет астероида Вестервальд, который имеет диаметр более двух километров и двигается со скоростью более 30 тысяч километров в час. После этого корабль достигнет еще шести объектов в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, в том числе сравнительно крупный астероид Юстиция, который в диаметре достигает почти 50 километров.

По словам ученых, это позволит лучше рассмотреть поверхность астероидов, понять их внутреннюю плотность и структуру, а также подтвердить теории их происхождения.

  • Ранее в июле 2020 года ОАЭ запустили космический зонд Аль-Амаль (Надежда – ред.) для исследования Марса. Основная задача зонда – изучать суточные изменения климата через сезонные циклы, явления погоды в нижних слоях атмосферы, такие как штормы, а также изменение погоды в разных местностях планеты. Эти исследования должны приблизить ученых к ответу, почему атмосфера Марса теряет водород и кислород, а также влечет за собой резкие изменения климата планеты.
ОАЭ
Читайте также:
29 мая, 2023 понедельник
Ночная атака России: есть попадание по военному объекту в Хмельницкой области, 5 летательных аппаратов выведено из строя. В Одессе повреждена портовая инфраструктура
Кримський міст
29 мая, 2023 понедельник
Британская разведка узнала, как РФ пытается уберечь от ударов Крымский мост
Ердоган
28 мая, 2023 воскресенье
Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.59
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
30 мая
05:43
Восстановление авиасообщения с Россией: 27 стран ЕС объявили демарш Грузии
05:19
Ночная атака Киева: уничтожены 20 "шахедов", обломки попали в многоэтажку, один человек погиб
04:30
Михаил Мизинцев
Экс-заместитель минобороны РФ Мизинцев перешел в ЧВК Вагнера: Пригожин готовит его вместо Шойгу
03:15
Байден позвонил Эрдогану: поздравил с победой, вспомнил контракт на F-16 и вступление Швеции в НАТО
01:55
"Земля будет принадлежать родившимся на ней": Российский добровольческий корпус обнародовал манифест
01:27
Пекин отрицает, что потребовал признать оккупацию РФ территорий Украины
00:59
Столкновения в Косово: пострадали не менее 25 миротворцев, Вучич обвинил власть Приштины
00:30
Зеленський и Санду
Молдова по соображениям безопасности не комментирует участие Зеленского в саммите Европейского политического сообщества
00:28
"Не знаешь, как собраться". Надя Дорофеева пожаловалась на усталость от войны и ракет
00:15
В Воздушных силах сказали, почему не стоит публиковать фото обломков сбитых ракет
2023, понедельник
29 мая
23:50
Марк Рютте
Рютте об очередной атаке на Киев: Нидерланды готовы поддерживать Украину от усиления ПВО до обучения пилотов F-16
22:50
Террор РФ проигрывает, когда Patriot в руках украинцев обеспечивает стопроцентное сбивание любых ракет, - Зеленский
22:49
Победительница "Евровидения-2023" Loreen не подписала флаг Украины, который планировали выставить на благотворительность
22:33
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Формирование поля боя под наступление уже началось, вместе с ВСУ будет действовать "Гвардия наступления". Колонка Сергея Згурца
22:15
С 1 июня Польша запретит въезд на территорию страны российских и белорусских грузовиков
21:49
РДК "поздравил" российских пограничников с профессиональным праздником, в очередной раз пересек границу с РФ
21:27
Евгений Пригожин
В Бахмут на замену "вагнеровцам" заходят ВДВ и мотострелковые подразделения, – Череватый
20:55
Укренэрго
В Укрэнерго не планируют восстанавливать энергетическую инфраструктуру до уровня, который был в начале войны
20:34
Twitter
В ЕС допустили запрет Twitter на фоне отказа компании соблюдать европейские правила противодействия дезинформации
20:25
Ощущение опасности, утомляемость, нарушение сна: как украинцы оценивают изменения самочувствия
20:15
"Может быть подготовка к ночным атакам": Гуменюк сообщила, что россияне снова увеличили количество ракетоносителей в Черном море
20:00
Победные новости 460 дня войны: под Мариуполем уничтожили пансионат с сотнями оккупантов, а 20-летний Покемон из "Иглы" сбил летевшую на Киев ракету
19:50
OPINION
Он ушел
19:46
Контракты на поставку дополнительных ракет и систем ПВО: Зеленский провел Ставку главнокомандующего
19:29
За день враг нанес по Украине 53 авиаудара и совершил 20 обстрелов из РСЗО, — Генштаб
19:21
Эксклюзив
Возврат налоговых проверок и отмена упрощенной системы налогообложения для ФЛП – это выстрел себе в ногу, - нардеп Бобровская
19:12
Эксклюзив
Тарас Загородний
Россия и Китай нервничают из-за активности Украины в Африке, - политтехнолог Загородний
18:49
Рада разрешила национализировать банки подсанкционных владельцев
18:44
Эксклюзив
Предварительно 2,88 грн/кВт - это конечная цена за электроэнергию до окончания войны, - член НКРЭКУ Бабий
18:40
Эксклюзив
Александр Лукашенко
Вбросы о болезни Лукашенко перекрыли тему размещения ядерного оружия в Беларуси, - белорусский политолог Усов
18:33
Парламент освободил от налогообложения и ввозной пошлины компоненты для БПЛА
18:29
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица перед заключительным туром
18:21
Греция
Президент Греции распустила парламент и назначила выборы на июнь
18:08
NASA проведет историческую публичную встречу, посвященную НЛО
17:59
УПЛ: результаты всех матчей 29-го тура чемпионата Украины
17:55
Дания
"Украинцам нужно наше оружие и поддержка": Дания увеличит расходы на военную помощь
17:54
Под Мариуполем в результате "хлопка" погибли 100 российских военных, еще 400 получили ранения, - советник мэра
17:50
Обновлено
Рада приняла ввести санкции против Ирана на 50 лет
17:44
Порошенко в парламенте призвал срочно принять законы, необходимые для членства Украины в ЕС, и вернуть 30 тысяч ВСУ
17:40
Польша ввела санкции против режима Лукашенко. В списке есть предприниматели, связанные с российским капиталом
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV