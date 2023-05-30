ОАЭ готовит миссию по пояс астероидов в Солнечной системе
После успешного запуска миссии для изучения Марса два года назад космическое агентство ОАЭ планирует отправить корабль в пояс астероидов между Марсом и Юпитером, который считается одним из наиболее интригующих космических объектов Солнечной системы.
Об этом сообщает The New York Times.
"Миссия пояса астероидов была достаточно сложным вызовом. Интересное исследование, актуальное для научного сообщества, хорошие возможности для сотрудничества", - рассказала в этой связи глава Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов Сара аль-Амири.
Космический корабль планируется запустить в 2028 году. Он будет называться MBR Explorer – в честь шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ.
По плану, в феврале 2030 года аппарат достигнет астероида Вестервальд, который имеет диаметр более двух километров и двигается со скоростью более 30 тысяч километров в час. После этого корабль достигнет еще шести объектов в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, в том числе сравнительно крупный астероид Юстиция, который в диаметре достигает почти 50 километров.
По словам ученых, это позволит лучше рассмотреть поверхность астероидов, понять их внутреннюю плотность и структуру, а также подтвердить теории их происхождения.
- Ранее в июле 2020 года ОАЭ запустили космический зонд Аль-Амаль (Надежда – ред.) для исследования Марса. Основная задача зонда – изучать суточные изменения климата через сезонные циклы, явления погоды в нижних слоях атмосферы, такие как штормы, а также изменение погоды в разных местностях планеты. Эти исследования должны приблизить ученых к ответу, почему атмосфера Марса теряет водород и кислород, а также влечет за собой резкие изменения климата планеты.
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