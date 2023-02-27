Давнюю идею, что Украина воюет не просто с Россией, а с СССР и его трансформированной версией, можно расширить на всю "ось зла":

Россия – это страна, которая взяла от СССР и от капитализма все самое плохое.

Китай – это страна, которая взяла от СССР и от капитализма все самое лучшее.

Иран – это СССР, в котором в честь тысячелетия крещения Руси власть захватили монахи Печерской, Почаевской и Святогорской лавры.

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Давнюю идею о том, что Украина воюет не просто с Россией, а с СССР и его трансформированной версией, можно расширить на всю "ось зла"

Северная Корея – это СССР, в котором в начале 1950-х годов победил не Хрущев, а Берия, и его внук теперь правит страной, превратив ее вместе с дедом и папой в концлагерь.

Белорусь – это СССР, в котором на первых и последних свободных выборах победил глава колхоза.

Бир сум, бир сом, бир манат.

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Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

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