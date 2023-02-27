О живучем СССР
Россия и ее союзники в войне с Украиной фактически являются наследниками Советского Союза
Давнюю идею, что Украина воюет не просто с Россией, а с СССР и его трансформированной версией, можно расширить на всю "ось зла":
Россия – это страна, которая взяла от СССР и от капитализма все самое плохое.
Китай – это страна, которая взяла от СССР и от капитализма все самое лучшее.
Иран – это СССР, в котором в честь тысячелетия крещения Руси власть захватили монахи Печерской, Почаевской и Святогорской лавры.
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Давнюю идею о том, что Украина воюет не просто с Россией, а с СССР и его трансформированной версией, можно расширить на всю "ось зла"
Северная Корея – это СССР, в котором в начале 1950-х годов победил не Хрущев, а Берия, и его внук теперь правит страной, превратив ее вместе с дедом и папой в концлагерь.
Белорусь – это СССР, в котором на первых и последних свободных выборах победил глава колхоза.
Бир сум, бир сом, бир манат.
Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.
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