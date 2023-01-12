О жерновах истории и о России в ООН
Россия коррумпировала кучу глобальных институций, — от ООН до спортивных федераций, — продвигая собственные интересы и формируя основания для этого путинского "Россия не заканчивается нигде"
Удивительное дело, но древнее китайское проклятие "Чтоб вы жили во время перемен" сейчас начинает терять негативные коннотации. Конечно, любое нарушение привычного образа жизни — некомфортно и порой даже невыносимо. Но в то же время перемены могут означать финализацию длительных процессов, к которой стремились, ждали и даже устали от этого ожидания.
Жернова истории мелют медленно, однако, кажется, именно сейчас, в коротком отрезке времени, они завершают свой цикл
Ибо люди подсознательно примеряют собственные мечты или потребности решения своих проблем к, как это ни печально звучит, продолжительности жизни. Потому и частое нетерпение: "ну, что мне с того, если то, чего я хочу, произойдет после меня?" Но сейчас наглядно можем видеть, как вещи, казалось бы, константные, незыблемые, становятся релятивными, нетвёрдыми и даже однодневными, как рушится не только настоящее мироустройство, но и то, на чем базировалось и строилось наше представление о нем, и о способе его усовершенствования. Да, жернова истории мелют медленно, однако, кажется, именно сейчас, в коротком отрезке времени, они завершают свой цикл.
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Возможно, даже не осознавая этого, конкретные люди становятся причастными ко многим тектоническим изломам, потому что война, развязанная Россией против Украины, мобилизовала миллионы. Не только в прямом смысле – воевать на Востоке, сдерживать и гнать оккупантов. Внутренняя мобилизация личности, ее потребность деятельности ради, прежде всего, выживания, но в итоге – победы (ибо чего стоит жалкое прозябание уцелевшего в этой бойне раба?). Волонтерство, точечная помощь армии, наконец, общественный активизм, предостерегающий власть от недопустимых ошибок, — все это ростки новой, послевоенной Украины.
Если еще несколько лет назад мы дискутировали вокруг того, есть или нт украинской политической нации, пытались почти вслепую уловить какие-то черты украинской национальной идеи, то сейчас мы уже говорим о миссии Украины в мировом сообществе народов.
Что интересно, Украина, еще вчера "бедная родственница" Европы, "мост между Востоком и Западом", "гибридное образование" с неопределенной ментальностью, поликонфессиональностью, разновекторностью (каких только метафор не употребляли историки, социологи и разнообразные псевдоученые еще недавно), вдруг стала важным мировым игроком, способным влиять на глобальные процессы. И если еще несколько лет назад мы дискутировали вокруг того, есть или нет украинской политической нации, пытались почти вслепую уловить какие-то черты украинской национальной идеи, то сейчас мы уже говорим о миссии Украины в мировом сообществе народов.
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По-моему, этой миссией является разрушение российской империи. Ибо, во-первых, кто-кто, как не украинцы, причастны к ее возникновению, те, кто по признанию самих россиян, составлял основу этого монстра, его хлеб (интеллектуальный и материальный), – лучше знают болевые точки России? А во-вторых, кто, как не мы, проверили на себе, что сохранение империи в любом виде чревато новыми войнами, а, следовательно, смертельными угрозами. Не только для нас, но и для мира.
Поэтому война против России многомерна и поэтапна. Она содержит не только военную, безопасностную или экономическую составляющие. Это и дипломатия, и культура, и… Вряд ли можно найти какую-то сферу человеческой деятельности, где бы сейчас не шла война.
В этой войне есть приоритеты. Один из них, по-моему, — международная изоляция России, запрет стране-террористу принимать или ветировать решения, касающиеся всех стран и народов мира. Несмотря на санкции, уже введенные антипутинской коалицией, Россию крайне необхоимо выдворить из авторитетных международных организаций. Не только потому, что ее присутствие там является горьким оксюмороном, издевательством над справедливостью и здравым смыслом. Но и во многом из-за того, что, как любая империя, она склонна транслировать на окружающую среду свои специфические смыслы, искривленные ценности, ядовитые нарративы. Россия коррумпировала кучу глобальных институций — от ООН до спортивных федераций, — продвигая собственные интересы и формируя основания для этого путинского "Россия не заканчивается нигде".
Как всякая империя, Россия склонна транслировать в окружающую среду свои специфические смыслы, искривленные ценности, ядовитые нарративы. Россия коррумпировала кучу глобальных институций, — от ООН до спортивных федераций, — продвигая собственные интересы и формируя основания для этого путинского "Россия не заканчивается нигде"
Об ООН – речь особая. Я уже писал о том, как Москва мошенничеством получила мандат постоянного члена Совета Безопасности, а вместе с ним – и право вето на неугодные ей резолюции и документы. О том, как агрессор систематически злоупотребляет этим правом, тормозя процессы безопасности, неприкрыто издеваясь над международным правом и желанием человеческой справедливости.
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Процесс изгнания РФ из ООН, как говорится, пошел. Выступления украинского посла в Организации Сергея Кислицы взбудоражили общественное мнение. 1 декабря Верховная Рада приняла обращение к ООН об исключении из организации России. В постановлении говорится о признании российского режима террористическим, о нелегитимности пребывания Российской Федерации в ООН и реформировании организации.
Есть также и двухпартийная резолюция американских конгрессменов, призывающая президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Неравнодушные граждане, объединившись в Движение "Вон РФ из ООН", создали петицию, в которой максимально четко изложили мотивы своих требований (ее текст здесь).
… Да, жернова истории мелют медленно. Но кто сказал, что людям не по силам подтолкнуть их?
Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".
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