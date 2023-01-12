Удивительное дело, но древнее китайское проклятие "Чтоб вы жили во время перемен" сейчас начинает терять негативные коннотации. Конечно, любое нарушение привычного образа жизни — некомфортно и порой даже невыносимо. Но в то же время перемены могут означать финализацию длительных процессов, к которой стремились, ждали и даже устали от этого ожидания.

Жернова истории мелют медленно, однако, кажется, именно сейчас, в коротком отрезке времени, они завершают свой цикл

Ибо люди подсознательно примеряют собственные мечты или потребности решения своих проблем к, как это ни печально звучит, продолжительности жизни. Потому и частое нетерпение: "ну, что мне с того, если то, чего я хочу, произойдет после меня?" Но сейчас наглядно можем видеть, как вещи, казалось бы, константные, незыблемые, становятся релятивными, нетвёрдыми и даже однодневными, как рушится не только настоящее мироустройство, но и то, на чем базировалось и строилось наше представление о нем, и о способе его усовершенствования. Да, жернова истории мелют медленно, однако, кажется, именно сейчас, в коротком отрезке времени, они завершают свой цикл.

Читайте также: Россию можно трансформировать только силой и принуждением

Возможно, даже не осознавая этого, конкретные люди становятся причастными ко многим тектоническим изломам, потому что война, развязанная Россией против Украины, мобилизовала миллионы. Не только в прямом смысле – воевать на Востоке, сдерживать и гнать оккупантов. Внутренняя мобилизация личности, ее потребность деятельности ради, прежде всего, выживания, но в итоге – победы (ибо чего стоит жалкое прозябание уцелевшего в этой бойне раба?). Волонтерство, точечная помощь армии, наконец, общественный активизм, предостерегающий власть от недопустимых ошибок, — все это ростки новой, послевоенной Украины.

Если еще несколько лет назад мы дискутировали вокруг того, есть или нт украинской политической нации, пытались почти вслепую уловить какие-то черты украинской национальной идеи, то сейчас мы уже говорим о миссии Украины в мировом сообществе народов.

Что интересно, Украина, еще вчера "бедная родственница" Европы, "мост между Востоком и Западом", "гибридное образование" с неопределенной ментальностью, поликонфессиональностью, разновекторностью (каких только метафор не употребляли историки, социологи и разнообразные псевдоученые еще недавно), вдруг стала важным мировым игроком, способным влиять на глобальные процессы. И если еще несколько лет назад мы дискутировали вокруг того, есть или нет украинской политической нации, пытались почти вслепую уловить какие-то черты украинской национальной идеи, то сейчас мы уже говорим о миссии Украины в мировом сообществе народов.

Читайте также: Лис в курятнике. Выпрут ли Россию из Совбеза ООН?

По-моему, этой миссией является разрушение российской империи. Ибо, во-первых, кто-кто, как не украинцы, причастны к ее возникновению, те, кто по признанию самих россиян, составлял основу этого монстра, его хлеб (интеллектуальный и материальный), – лучше знают болевые точки России? А во-вторых, кто, как не мы, проверили на себе, что сохранение империи в любом виде чревато новыми войнами, а, следовательно, смертельными угрозами. Не только для нас, но и для мира.

Поэтому война против России многомерна и поэтапна. Она содержит не только военную, безопасностную или экономическую составляющие. Это и дипломатия, и культура, и… Вряд ли можно найти какую-то сферу человеческой деятельности, где бы сейчас не шла война.

В этой войне есть приоритеты. Один из них, по-моему, — международная изоляция России, запрет стране-террористу принимать или ветировать решения, касающиеся всех стран и народов мира. Несмотря на санкции, уже введенные антипутинской коалицией, Россию крайне необхоимо выдворить из авторитетных международных организаций. Не только потому, что ее присутствие там является горьким оксюмороном, издевательством над справедливостью и здравым смыслом. Но и во многом из-за того, что, как любая империя, она склонна транслировать на окружающую среду свои специфические смыслы, искривленные ценности, ядовитые нарративы. Россия коррумпировала кучу глобальных институций — от ООН до спортивных федераций, — продвигая собственные интересы и формируя основания для этого путинского "Россия не заканчивается нигде".

Как всякая империя, Россия склонна транслировать в окружающую среду свои специфические смыслы, искривленные ценности, ядовитые нарративы. Россия коррумпировала кучу глобальных институций, — от ООН до спортивных федераций, — продвигая собственные интересы и формируя основания для этого путинского "Россия не заканчивается нигде"

Об ООН – речь особая. Я уже писал о том, как Москва мошенничеством получила мандат постоянного члена Совета Безопасности, а вместе с ним – и право вето на неугодные ей резолюции и документы. О том, как агрессор систематически злоупотребляет этим правом, тормозя процессы безопасности, неприкрыто издеваясь над международным правом и желанием человеческой справедливости.

Читайте также: Террористы за столом Совбеза ООН после массированной атаки по Украине — насмешки над мирными усилиями, — Кислица

Процесс изгнания РФ из ООН, как говорится, пошел. Выступления украинского посла в Организации Сергея Кислицы взбудоражили общественное мнение. 1 декабря Верховная Рада приняла обращение к ООН об исключении из организации России. В постановлении говорится о признании российского режима террористическим, о нелегитимности пребывания Российской Федерации в ООН и реформировании организации.

Есть также и двухпартийная резолюция американских конгрессменов, призывающая президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Неравнодушные граждане, объединившись в Движение "Вон РФ из ООН", создали петицию, в которой максимально четко изложили мотивы своих требований (ее текст здесь).

… Да, жернова истории мелют медленно. Но кто сказал, что людям не по силам подтолкнуть их?

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.